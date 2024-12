Il saluto di Mattarella e Crosetto ai militari italiani in missione: “La vostra è una capacità unica”

“Le missioni internazionali che vedono impegnati i militari italiani sono tutte ugualmente importanti, tutte di grande rilievo, anche se naturalmente di diverso calibro per quanto riguarda l’impegno partecipativo, per quanto riguarda le tensioni e le difficoltà che di volta in volta si registrano”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il saluto in videoconferenza ai soldati italiani impegnati nelle missioni all’estero nella sede del comando operativo di vertice Interforze: con lui anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e il comandante del Covi, Francesco Figliuolo. Mattarella ha parlato successivamente dell’importanza delle missioni di Unifil in Libano, in Libia, in Kosovo e in Antartide, oltre ad omaggiare il prestigio della nave della Marina italiana “Vespucci” attraverso il videomessaggio.

Mattarella e il saluto alle truppe dell’Unifil: “Il lavoro che svolgete è di grande importanza”

“La missione che svolgete è di grande importanza, il nostro compito è stato importante ed è stato ammirato da parte di tutti i nostri connazionali”, ha precisato Sergio Mattarella in riferimento alle forze italiane della missione Unifil, aggiungendo come “Anche gli aiuti che recate alla popolazione civile e il contributo alla sanità sono importanti per la vita del Libano e non mi sorprende che ci sia riconoscenza da parte della popolazione”.

Il saluto e il ricordo di Mattarella nelle missioni in Libia, Kfor e Antartide

“L’attività di addestramento fornisce un contributo importante per la stabilità di un Paese che con il nostro impegno desideriamo aiutare a trovare stabilità e una condizione di serenità” ha spiegato Mattarella riferendosi alla missione di pace che i militari italiani stanno conducendo ancora oggi in Libia. Poi il Capo dello stato ha ricordato l’impegno dei nostri soldati nella missione Kfor in Kosovo, affermando che senza quest’ultima “ci sarebbero state esplosioni di violenza che avrebbero devastato la regione oltre che il Paese” e rammentando il “pericolo rappresentato da intromissioni dall’esterno dei Balcani”. A proposito delle spedizioni italiane in Antartide, Mattarella ha sottolineato come questa sia “una zona del mondo non ancora pienamente conosciuta, di grandi potenzialità e prospettive, che se vi fosse più razionalità nel mondo e meno tensioni e guerre, dovrebbe essere oggetto di attenzione concorde e comune della comunità internazionale”.

Guido Crosetto e il riconoscimento ai militari italiani: “Chiedono sempre di loro”

“Ogni volta che si parla di una missione di pace, di stabilizzazione, di formazione del personale militare e delle forze dei polizia, abbiamo richiesta del nostro personale” ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il suo intervento, evidenziando come tutto questo voglia dire che “quella dimostrata da loro nei decenni è una capacità unica, non solo il frutto di come funziona la nostra difesa, ma di una cultura italiana fatta di capacità di rispettare, di capacità di dialogo, di mancanza di arroganza nel rapporto con il prossimo”. Per questo motivo, il titolare del dicastero ha ribadito che ” siamo credibili, accettati, perché lo abbiamo dimostrato con la nostra storia, anche con il sacrificio“.