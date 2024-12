I tristi auguri del Pd: Schlein non pervenuta anche a Natale. Impegno e empatia al minimo sindacale

C’è modo e modo di fare gli auguri di Natale. Lo sa bene Giorgia Meloni, che con un video istituzionale ma caloroso ha utilizzato i social come un palcoscenico per parlare direttamente agli italiani. Lo sa un po’ meno Elly Schlein, che si è limitata a far pubblicare sul profilo ufficiale del Pd un messaggio totalmente asettico: «Buon Natale a tutte e a tutti voi.» Tutto qui. Niente di più, niente di meno.

Gli auguri prodotti in serie

Impegno e creatività al minimo. Non che i social siano mai stati l’arma vincente della sinistra – questo era già ben chiaro a tutti – ma nemmeno nei momenti in cui basterebbe un briciolo di calore umano riescono a fare centro. Gli auguri del Pd sono spuntati solo su Instagram, come un regalo riciclato e non a caso il fondo della grafica, tinto di un verde spento, sembra suggerire proprio questa sensazione di fretta e trascuratezza. Elly, che pure avrebbe un profilo social personale per rivolgersi direttamente ai suoi sostenitori, ha preferito lasciar parlare la macchina impersonale del partito.

Il linguaggio familiare e umano di Giorgia Meloni

Nel frattempo, Giorgia Meloni resta la regina dei social. Il suo video di auguri è un esempio da manuale di comunicazione efficace. Poche parole, scelte con cura, che bilanciano il ruolo istituzionale con una semplicità capace di parlare a tutti, dai suoi elettori a chi – anche solo per un attimo – vuole sentirsi parte di una comunità.

Elly non sa comunicare

Schlein, invece, continua a dimostrare che l’empatia non è il suo forte. Dal Nazareno quest’anno solo messaggi standardizzati, incapaci di connettersi davvero con il pubblico. Tutti gli altri leader politici italiani – e mondiali – hanno usato i social per mandare almeno un messaggio personale. Anche solo due righe, giusto per dire: «Sono ancora qui, vi penso».

Ma non Elly, che sceglie anche questa volta il silenzio, forse pensando che a Natale ci si potesse prendere una pausa dalla comunicazione. Oppure è l’ennesima dimostrazione di quanto le manchi quella capacità di entrare in sintonia con gli italiani.

I commenti del pubblico

«Ma voi sinistri cosa c’entrate con il Natale? 😶🤔Fate come il vostro capo Elly che giustamente non ha postato nulla a riguardo», scrive un utente. Mentre un altro romano rincara la dose: «Buon Natale ai ricchi radical chic che hanno distrutto la sinistra. Magnateve anche il panettone». E ancora: «Da chi vieta di scrivere Xmas e toglie i presepi per non turbare i musulmani, mi sa di presa in giro»…