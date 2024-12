Frontex, ridotti del 60% gli arrivi dei migranti nel Mediterraneo. Il modello Italia funziona

Diminuiscono i flussi di migranti lungo tutte le rotte in ingresso nell’Unione europea, aumentano solo quelle per la Spagna. E’ il bilancio ottimo di fine anno stilato da Frontex che prende in considerazione gli arrivi di stranieri irregolari nel 2024. In undici mesi gli sbarchi sono calati sensibilmente rispetto all’anno precedente. Le politiche messe in atto dal governo italiano, con gli i governi dei Paesi di partenza stanno dando i frutti sperati, nonostante le sparate di sinistra e opposizioni. Il modello Meloni che in Europa è guardato con attenzione da Francia Germania e altri Stati non Ue, come l’Inglilterra. sta dando risultati: fermare i trafficanti di esseri umani. In tutta l’Unione europea, gli arrivi irregolari da gennaio a novembre sono calati del 40% a 220.700 da gennaio a novembre 2024.

Il “modello Italia” funziona

Questo calo significativo è stato causato principalmente da bruschi cali sulle rotte migratorie dei Balcani occidentali (-80%) e del Mediterraneo centrale (-60%), spiega Frontex. L’agenzia Ue di controllo delle frontiere scrive che la rotta del Mediterraneo centrale ha mantenuto la sua forte tendenza al ribasso quest’anno: con il numero di arrivi tra gennaio e novembre sceso a 62.000. Il calo di quest’anno è dovuto principalmente alle misure preventive delle autorità tunisine e libiche per interrompere le attività dei trafficanti. Le partenze da questi paesi rappresentano il 92% degli arrivi segnalati sulla rotta del Mediterraneo centrale. Il più drastico ribasso di arrivi si registra – come detto- sulla rotta balcanica. Un effetto prodotto soprattutto dalle decisioni dei Paesi europei di sospendere Schengen e, quindi, aumentare i controlli sulle frontiere. L’Italia l’ha fatto sul confine con la Slovenia. La Germania si è blindata e lo stesso hanno fatto Polonia e Austria. Di segno opposto il dato della Spagna: la rotta dell’Africa Occidentale, che porta alle isole Canarie, ha raggiunto massimi “record”, superando il totale degli arrivi del 2023.

Il dato della Spagna in controtendenza

I viaggi insidiosi orchestrati da trafficanti continuano a mietere vittime devastanti nel Mediterraneo – annota Frontex- con oltre 2.000 vite perse in mare solo quest’anno, secondo le stime dell’OIM. I confini terrestri orientali hanno registrato il più alto incremento del 200%, con 16.530 arrivi quest’anno. La stragrande maggioranza delle persone individuate su questa rotta erano uomini ucraini in età militare. Il numero di rilevamenti sulla rotta della Manica tra gennaio e novembre è aumentato del 6%, raggiungendo quota 62.124. La rotta dell’Africa occidentale ha registrato 41.800 attraversamenti nei primi 11 mesi del 2024. A novembre, questa è stata anche la rotta migratoria più trafficata in Europa, con quasi 7.600 arrivi. Le reti criminali, che da tempo sfruttano questa rotta, stanno ora intensificando le loro operazioni, inviando ancora più persone su barche Cayuco sovraffollate per il pericoloso e lungo viaggio verso le Isole Canarie, una traversata pericolosa che è tragicamente diventata più frequente. Adoperarsi per disciplinare i flussi irregolari è la via maestra per contrastare i trafficanti di esseri umeni e le morti in mare.