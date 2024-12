Federalberghi conferma che l’Italia è tornata a correre: 18 milioni in viaggio per le feste, spesa da 14 miliardi

L’Italia è tornata a correre e a viaggiare: lo confermano i dati diffusi in queste ore da Federalberghi. In questa fine d’anno 2024, per le festività natalizie si metteranno in viaggio 18 milioni e 300 mila italiani, la maggioranza dei quali – 16,9 milioni – resterà nel nostro Paese mentre circa un milione e 400 mila di loro opterà per destinazioni internazionali: sono i dati diffusi in queste ore da Federalberghi.

Entrando più nello specifico, coloro che si muoveranno per le sole vacanze natalizie saranno 7,6 milioni. A concedersi invece una vacanza “lunga”, che comprenda, cioe’, almeno 11 giorni di festa, sara’ una quota di 5,3 milioni di concittadini. Per il Capodanno saranno 4 milioni e 400 mila a mettersi in viaggio mentre circa un milione di viaggiatori si muovera’ per l’Epifania. Anche nella scelta delle destinazioni, non si abbandona la via vecchia per la nuova: in pole position restera’ la montagna, seguita dalle citta’ d’arte e dalle localita’ marine. Il giro di affari che questo movimento turistico produrrà a livello globale ammonterà a 14,7 miliardi di euro.

“Quello del 2024 si è rivelato un calendario turisticamente felice per le festività natalizie – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabo’ Bocca, a commento dei risultati dell’indagine realizzata per la Federazione da Tecne’ -. A dispetto del ponte mancato in occasione della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre scorso, capitata di domenica, le festivita’ principali del 25 e del 26 dicembre cadranno invece nel mezzo della settimana, offrendo cosi’ una ghiotta opportunita’ per programmare una partenza. Ma non e’ tutto: anche l’attesissimo giorno di Capodanno cadra’ di mercoledi’, consentendo cosi’ di inglobare la vacanza quasi in coda al fine settimana. Non da ultimo, anche il 6 gennaio 2025 ha una buona collocazione per regalare una pausa dal lavoro piu’ ampia, poiche’ capitera’ di lunedi'”. “Il dato rassicurante emerso dalla nostra indagine – ha concluso Bocca – e’ che 15,3 milioni di italiani hanno soggiornato almeno una volta in albergo nel corso dell’anno, ed il 96,6 per cento ha