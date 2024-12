Esplosione in una villetta di Aprilia: morta una ragazzina di 13 anni e la nonna. Si scava tra le macerie

Due morti e un ferito grave. Sarebbe questo il drammatico bilancio del crollo di una villetta avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Aprilia, in provincia di Latina. Le vittime sarebbero una bambina di 13 anni e la nonna, mentre un’altra persona è in gravi condizioni. Sul posto, in via Apollo, stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, la tragedia sarebbe stata causata da una esplosione, innescata, probabilmente, da una fuoriuscita di gas. Ferito invece gravemente il marito della donna e nonno della ragazzina, che è stato estratto vivo dalle macerie dalle squadre dei vigili del fuoco subito intervenute e trasportato d’urgenza in ospedale con un’ambulanza del 118. La deflagrazione ha provocato il crollo parziale dell’edificio in cui abitavano e un successivo incendio, poi spento dai vigili del fuoco. L’esplosione, secondo una prima ricostruzione, si è verificata intorno alle 17.30 e sarebbe stata provocata da una bombola di gpl, probabilmente utilizzata per il riscaldamento dell’abitazione. La successiva deflagrazione ha fatto crollare un muretto e, di conseguenza, parte della struttura, causando anche un incendio di grandi dimensioni. Immediato l’intervento sul posto di due squadre dei vigili del fuoco, arrivate dal distaccamento di Aprilia e dal comando provinciale di piazzale Carturan, a Latina. Insieme agli uomini del comandante Piergiacomo Cancelliere, i quali si sono occupati di spegnere il rogo e di mettere in sicurezza l’area, sono arrivate anche le ambulanze del 118, ma per le due donne purtroppo non c’è stato nulla da fare.