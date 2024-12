“De Raho sapeva dei dossier”: l’audizione Antimafia smentisce il deputato M5s. FdI e FI: via dalla Commissione

“Il documento l’ho visto alla Procura di Perugia. Ne ero a conoscenza perché Russo me ne aveva parlato a voce a suo tempo. A me disse che ne aveva parlato con il procuratore”: parole clamorose quelle di Gennaro Maurizio Salese, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, ascoltato in Commissione Antimafia nell’ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto ‘dossieraggio’. Parole che confessano l’ex magistrato e oggi in Commissione Antimafia come parlamentare grillino, Federico Cafiero De Raho.

Il sottufficiale dei carabinieri, interpellato sulla relazione redatta dall’ex aggiunto Giovanni Russo non ha dubbi. “Quindi le risulta che ne avesse parlato con De Raho?” gli ha chiesto Maurizio Gasparri. “Sì” ha risposto Salese.

L’audizione del maresciallo Salese viene definita dal presidente dei senatori di Forza Italia “preziosa e istruttiva. Presente nella Procura nazionale antimafia in un lungo arco di tempo, dal novembre del ’95 al novembre del 2022, il maresciallo ha sostanzialmente confermato che l’allora procuratore aggiunto antimafia, Russo, aveva redatto un rapporto che segnalava gli anomali comportamenti del tenente Striano e che a lui risulta che Russo ne avesse parlato al procuratore nazionale antimafia del tempo, Cafiero De Raho”.

Gasparri: Cafiero de Raho farebbe bene a lasciare Antimafia e Parlamento

“Del resto – prosegue Gasparri – come si è visto sui giornali e in televisione, interrogato dal procuratore di Perugia, Cantone, il 6 novembre di quest’anno, il dottor Russo ha chiaramente detto di avere redatto questo rapporto sui comportamenti di Striano e di averlo illustrato a voce al procuratore De Raho. E di non averlo poi inoltrato formalmente perché lo stesso De Raho avrebbe detto che avrebbe seguito lui la vicenda. Oggi abbiamo una clamorosa conferma del fatto che De Raho sia stato informato dei comportamenti di Striano. De Raho nega queste circostanze, ma i fatti appaiono ormai chiarissimi”.

“Qui – prosegue il senatore di Forza Italia – qualcuno ha mentito, o Russo o De Raho. Personalmente non ho alcun dubbio su come stiano le cose. Ma c’è il materiale per l’antimafia e per una svolta chiarissima. Ci dovremmo avvalere dei poteri che la legge ci affida per andare fino in fondo. Cafiero De Raho e’ all’angolo e non potrà sfuggire alle sue responsabilità. I fatti sono chiarissimi e sia nella parte pubblica che in quella secretata ci sono stati offerti elementi preziosi per la nostra indagine. Cafiero de Raho farebbe prima a lasciare non solo l’Antimafia, ma anche il Parlamento ed a scusarsi con gli italiani”.

De Corato: “De Raho era consapevole dei pieni di Striano e Laudati”

Una richiesta sposata da Fratelli d’Italia. “L’audizione di questa mattina in commissione Antimafia del maresciallo dei Carabinieri Salese – commenta il capogruppo in commissione bicamerale Antimafia Riccardo De Corato – ci conferma ancora una volta che sia quanto meno opportuno che l’ex procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho non partecipi più alle sedute della commissione bicamerale. Se dunque, come ho motivo di credere, come sosteniamo da tempo e come confermato oggi da Salese, De Raho era consapevole di quanto Striano e Laudati stavano architettando. Non si può tollerare più – conclude De Corato – un tale, grave, conflitto di interessi”.

Da parte sua, l’ex magistrato si difende a spada tratta con una torrenziale dichiarazione alla stampa. “Ribadisco ancora una volta che non ho mai visto né ricevuto la lettera depositata agli atti dell’indagine, non firmata ma attribuita all’ex procuratore aggiunto alla Dna Giovanni Russo, nè di aver mai ricevuto dallo stesso Russo alcuna segnalazione orale su comportamenti illeciti, scorretti o inopportuni di Pasquale Striano, fermo restando che in ogni caso non è una informativa orale del Procuratore Aggiunto al Procuratore Nazionale l’azione da compiere per intervenire concretamente contro condotte scorrette di un ufficiale di polizia giudiziaria”.

L’ex procuratore antimafia nega tutto e minaccia: querelo tutti

“A Russo – sostiene il parlamentare grillino – avevo formalmente assegnato la direzione, l’organizzazione e il coordinamento dei gruppi di ricerche, compreso quello sulle Sos, spettava dunque a lui predisporre l’atto sanzionatorio, non certo a me, come è avvenuto quando sono stati accertati altri comportamenti anomali o irregolari di appartenenti ai gruppi Ricerche e si è provveduto all’allontanamento e, in un caso, anche alla denuncia alla procura della Repubblica competente”.

“Inoltre, ricordo nuovamente che la lettera presenta diverse incongruenze che ho evidenziato anche alla procura di Perugia e che la rendono poco compatibile con il ruolo e la figura di Russo. La nota, senza firma e protocollo – prosegue Cafiero De Raho – è scritta con un linguaggio solitamente utilizzato dalla polizia giudiziaria, con riferimenti contraddittori e soprattutto con il richiamo ad un provvedimento del maggio 2019, attribuito al destinatario della lettera, che non posso essere io, perché quel provvedimento lo emise Russo. Infine, ricordo che Russo in tre audizioni rese alla commissione parlamentare Antimafia non ha mai parlato della lettera e del presunto incontro con me. Presenterò querela nei confronti di chiunque continua a diffamarmi“, conclude il deputato M5s.