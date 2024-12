Crosetto raggiunge i militari italiani in Iraq e in Kuwait: vi porto il grazie dell’Italia

Prosegue la missione in Medio Oriente del ministro della Difesa Guido Crosetto che, dopo la tappa di venerdì 20 dicembre in Kuwait, ha incontrato anche i militari italiani impegnati in Iraq. “Il vostro servizio è prezioso per il nostro Paese e per la comunità internazionale. I beneficiari della pace e della sicurezza che noi qui garantiamo sono le persone che amiamo. E l’insieme delle persone a noi care costituisce l’Italia”. Con queste parole Crosetto si è rivolto ai militari del contingente italiano in Iraq. “Oggi sono qui per portarvi la gratitudine mia e delle istituzioni – ha aggiunto – per la dedizione, professionalità e spirito di sacrificio con cui operate anche in questi giorni di festa, lontano dai vostri affetti. Siete esempio di straordinaria responsabilità e profonda abnegazione, di cui siamo tutti profondamente orgogliosi”.

Il ministro della Difesa ha incontrato a Baghdad il contingente italiano impegnato nell’operazione Inherent Resove, il comandante della coalizione anti-Daesh, generale Kevin Leahy ed il comandante della missione Nato, generale Lucas Schreurs. “L’Iraq – ha detto Crosetto nel colloquio con Schreurs – è cruciale per stabilità regionale”. È stata quindi ribadita “l’importanza del ruolo dell’Alleanza e recepito l’apprezzamento per il contributo italiano”.

Crosetto fa tappa in Iraq dopo il Kuwait

L’impegno dei contingenti militari italiani all’estero “è essenziale per garantire la sicurezza, la stabilità e la pace”, ha affermato il giorno precedente Crosetto, ai militari dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air in Kuwait. “Servire il Paese significa certamente difendere i valori e i principi sui quali si fonda il nostro ordinamento, ma significa anche proteggere i nostri figli e i nostri cari, e dare loro un futuro e la prospettiva di vivere in un paese libero e sicuro”, ha detto Crosetto, come riportato su X dal ministero della Difesa. “Oggi sono qui come ministro della Difesa, come rappresentante delle istituzioni, per ringraziarvi di persona a nome di chi non puo’ farlo direttamente”, ha aggiunto.

Nella giornata di venerdì, Crosetto ha avuto anche “un importante e proficuo colloquio” con l’omologo del Kuwait, Sheikh Fahad Yusuf Saud Al Sabah. “Durante l’incontro abbiamo affrontato i temi cruciali per la stabilita’ regionale, condividendo una valutazione sulle delicate dinamiche in atto in Medio Oriente, soprattutto in Siria, Libano e nel Mar Rosso”, ha spiegato il ministro della Difesa.

Foto ministero della Difesa: il ministro Crosetto con i militari italiani in Kuwait