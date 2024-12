“Como estás mia amiga?”. Milei abbraccia Meloni, la sinistra strepita sulla cittadinanza (video)

A poche settimane dalla sua visita in Argentina, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri sera a palazzo Chigi il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei, che oggi parteciperà alla festa di Atreju al Circo Massimo. La discussione ha costituito l’occasione per ribadire – come informa una nota di Palazzo Chigi – “la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale, con l’obiettivo di concludere nei prossimi mesi un Piano d’Azione 2025-2030 che consenta di approfondire i già ampi ambiti di cooperazione tra le due Nazioni”. Milei, come da video, ha salutato la Meloni con parole affettuose, “Come estàs mia amiga?“, per poi abbracciarla.

Milei e Meloni a colloquio sulla cooperazione tra Argentina e Italia

Il colloquio ha anche permesso di riaffermare l’importanza attribuita alla cooperazione giudiziaria e a quella di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, nonché la volontà italiana di accrescere la propria presenza economico-commerciale in Argentina, a partire dai settori energetico e ad alto valore aggiunto”. “In conclusione d’incontro, i due leader hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento anche sui principali temi dell’agenda internazionale”, concludono.

A margine del vertice, le polemiche dell’opposizione, da Bonelli a Magi, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana al presidente argentino Javier Milei sarebbe una “intollerabile discriminazione nei confronti di tanti ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia che non avranno mai la cittadinanza, a differenza di Milei la riceveranno dopo molti anni”.