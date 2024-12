Chef Rubio esulta per l’arresto di Cecilia Sala. Il cuoco insultatore travolto dallo sdegno social

C’è anche chi riesce a esultare per l’arresto di Cecilia Sala: ci riesce l’ineffabile Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini. Il cuoco insultatore, in un post Telegram ha scritto parole deliranti: “Lunga vita all’Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie ebree con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate. Il sionismo è il male del mondo”, ha scritto Rubio nel truce post riservato ai suoi cinquemila follower.

Mentana al cuoco insultatore: “Indegno e miserabile”

Parole stigmatizzate con durezza da tanti, a cominciare da Enrico Mentana che su Instagram commenta: “Non è obbligatorio avere a cuore la sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran. Non è obbligatorio far proprie le raccomandazioni della Farnesina di non dire cose che rischino di far saltare le delicate trattative per riportarla in patria. Ma denunciare falsamente quella donna di avere un ruolo che le aggraverebbe la posizione in modo pericolosissimo è inumano e criminale”, si legge sul profilo social del direttore del Tg La7. “C’è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno d’ascolto costui”, è la sferzata finale di Mentana.

Chef Rubio contro Cecilia Sala: fa propaganda sionista

Chef Rubio ha ingaggiato in queste ore un duello verbale con molti utenti, anche noti, che hanno commentato il suo squallido post. “Hanno arrestato Cecilia Sala in Iran. Mai come in questi anni chi è contro la democrazia, da Gaza all’Ucraina, all’Iran, è contro i giornalisti”, ha scritto il giornalista e conduttore de La7 Luca Telese sul suo profilo X, sotto il quale Rubini, replica: “Finiscila con le cazzate”.

Insulti anche sotto il messaggio di Monica Guerzoni del Corriere della Sera, che ha voluto ribadire l’importanza di riportarla il più presto possibile in Italia affinché “possa tornare a fare il suo prezioso lavoro”, Rubini ha risposto: “Prezioso lavoro di propaganda antimusulmana e sionista”. E si potrebbe continuare ancora, con il “mavvaffanculo” con tanto di risata rifilato al volto Rai Andrea Vianello. Alle parole indegne del cuoco insultatore non c’è mai fine.