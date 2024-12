Cerimonia del Ventaglio al Senato. L’appello di La Russa: “Le schermaglie non aiutano il Paese”

Dall’immigrazione al premierato, dal presunto scontro tra politica e toghe alla decretazione d’urgenza, dalla decretazione d’urgenza alle alle candidature in Veneto fino alla tenuta della maggioranza. E una appello ad abbandonare le schermaglie.Tanti i temi affrontati dal presidente del Senato Ignazio La Russa nell’incontro con la stampa parlamentare a margine della cerimonia del Ventaglio, il tradizionale scambio di auguri nella sala Koch di Palazzo Madama.

La Russa incontra la stampa parlamentare

Niente domande dalla platea dei giornalisti. “Faremo una conferenza stampa che non vada a raffreddare lo scaldino, è un atto di amore quello di non consentire le domande oggi”, ha precisato la Russa spiegando che, a differenza delle volte precedenti, non accetterà domande dalla stampa. “Oggi voglio che sia una giornata serena, senza che domani mi trovo sui giornali cose che non rispondono al mio pensiero”. L’intervento a tutto campo del presidente del Senato risponde ai quesiti posti da Adalberto Signore presidente stampa parlamentare. Si parte dal via libera della Cassazione al referendum abrogativo dell’autonomia differenziata che le sinistre salutano come una vittoria e una spallata al governo. Calma e gesso. “Smacco per il governo dopo oggi? Il referendum è una valutazione tecnico-giuridica. Penso che la democrazia diretta sia la cosa migliore”, dice La Russa.

Autonomia, ben venga il referendum, decidano gli italiani

Il referendum? “ben venga, siano gli italiani a decidere. Se la Corte ha detto che i punti non erano in sintonia con la Carta, il Parlamento prenda atto che non è stata bocciata la riforma. Il Parlamento deve correggere e penso che lo farà”. Nessun dramma. Poi rettifica la vulgata secondo la quale la riforma Calderoli sia stata un “regalo” alla Lega. “Non è vero che sia un tema che il governo, per quello che ne so io, ha subìto perché lo vuole la Lega, credo che è stato uno dei momenti di confronto. Nel programma sono stati inseriti temi importanti per tutti i partiti della coalizione, anche se magari c’era un gradimento diversificato”. In tema di riforme La Russa chiarisce l’opzione del premierato. “La scelta del premierato al posto del presidenzialismo fu fatta perché si pensava potesse essere terreno di confronto con l’opposizione, così non è stato. Se si fosse presentata l’elezione diretta del capo dello Stato, non credo che ci sarebbe stata meno avversione”.

Non credo e non auspico uno scontro con le procure

Capitolo protocollo Roma-Tirana sul respingimento dei migrati e gli stop impressi da alcune procure. “Sui migranti in Albania il Parlamento, dopo le sentenze, che si possono discutere, può solo trovare il rimedio, modificando la legge, o facendo i ricorsi. Ci sono percorsi obbligatori”. La Russa non vede uno scontro in atto tra politica e magistratura e comunque non lo auspica. “Non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, molte volte ci sono magistrati che nello scrivere una sentenza lo fanno interpretando il loro modo di intendere il rapporto con il loro lavoro”. Che tradotto significa anche ipotizzare una ricetta. “Dico che è opportuno, lo ridico e l’avevo detto, che questa zona grigia che c’è sul perimetro dei propri compiti, delle proprie funzioni tra politica e magistratura, in qualche modo deve trovare una definizione”.

Ridotta la decretazione d’urgenza, da 40 decreti a 28

Ridotta la decretazione d’urgenza che rassicura gli allarmi sull’esautoramento del Parlamento. “Sul troppo frequente ricorso alla decretazione d’urgenza abbiamo avuto un risultato”, dice la seconda carica dello Stato alla stampa parlamentare. “Si sono quasi dimezzati i decreti, dopo l’appello fatto assieme al presidente Fontana, da 40 dell’anno precedente, a 28 nell’ultimo anno. Le leggi sono 170 negli ultimi due anni, a fronte di ottanta decreti”. Poi il passaggio sulle divisioni all’interno della maggioranza e non solo. “Le schermaglie tra la maggioranza fanno male, ne sono convinto. Ma non solo tra la maggioranza, anche all’interno dell’opposizione. Non aiutano a un percorso positivo, sono contrasti che determinano l’impossibilità di convergere sui grandi temi”.

Veneto, il prossimo candidato potrebbe essere di FdI

Approccio cauto sulle candidature alle prossime regionali. “Il prossimo candidato in Veneto? Io stimo molto Zaia e gli altri partiti veneti”. Se è plausibile che il prossimo candidato alla presidenza del Veneto non sia un leghista ma un esponente di Fdi? Assolutamente sì. Fratelli d’Italia ha superato il 30 per cento dei consensi in Veneto. La cosa più importante è che non avvenga una sorta di baratto”.

Il ricordo della strage di Piazza Fontana, l’omaggio alle vittime

In mattinata La Russa ha dedicato un post in occasione dei 55 anni dalla strage di Piazza Fontana a Milano. “Ricordiamo le 17 vittime e le decine di feriti di una strage, il cui percorso giudiziario ha evidenziato l’impronta neofascista. Fu un atto terribile, che lasciò una ferita indelebile in un periodo buio e di forte tensione per la nostra Nazione. Coltiviamo la memoria, ricordando e tramandando ai giovani che la pace è il frutto di un impegno costante per la giustizia e la libertà, affinché comprendano l’importanza e il valore della democrazia e delle Istituzioni”.