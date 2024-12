Cena di Natale: la trasmissione di Antonella Clerici fa il boom di ascolti nel solco di tradizione e identità

La Rai fa il botto di ascolti grazie alla “Cena di Natale”. Il programma tra cucina e musica condotto da Antonella Clerici su Rai 1 per celebrare l’inizio delle festività, ha stravinto il prime time con il 20,5% di share e 3 milioni 273 mila spettatori di media toccando punte del 23% e di oltre i 4 milioni e mezzo di telespettatori.

In particolare, sono stati registrati picchi del 23.5 % e oltre 4.5 milioni di spettatori per l’esibizione di Gianni Morandi e Stefano De Martino e in generale grande attenzione del pubblico per tutti i momenti in cui gli chef hanno raccontato e cucinato i piatti della tradizione natalizia italiana. Un grande spettacolo per celebrare l’inizio delle festività tra musica, storia del Natale e cucina italiana, in vista della prestigiosa candidatura nel 2025 a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

Cena di Natale: dalla Rai grande pagina di servizio pubblico

Per il direttore di Intrattenimento Day Time Angelo Mellone “una grande pagina di servizio pubblico: abbiamo unito intrattenimento e cultura, divertimento e Made in Italy, tradizione e modernità, identità italiana e musica, grazie anche alla cucina italiana, che prima di essere riconosciuta come Patrimonio dell’umanità, deve continuare a essere un patrimonio degli italiani, soprattutto nell’occasione di una festività come il Natale che riunisce a tavola le famiglie, gli affetti, le generazioni, e in cui la cucina diventa essa stessa parte di questo ‘religere’, questo legarsi e stare insieme, condividendo valori comuni. Che la Rai contribuisca alla promozione per il riconoscimento della cucina italiana come valore culturale universale è genuino – è proprio il caso di dirlo – servizio pubblico “.

Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, “Cena di Natale” ha visto la partecipazione di Gianni Morandi, Stefano De Martino, Massimo Bottura, Nek, Al Bano, Alessandro Siani, Katia Follesa, Paola Iezzi, Enzo Miccio, Matthew Lee e tanti altri, in collegamento da Roma Alberto Angela e Francesca Fagnani.

La soddisfazione di Mazzi: “Successo che ci riempie di entusiasmo”

“Il grandissimo successo su RaiUno della ‘Cena di Natale’, dedicata al lancio televisivo della cucina italiana candidata a patrimonio Unesco, ci riempie di entusiasmo. La risposta degli italiani è stata eccezionale per lo spettacolo, per Massimo Bottura, il più autorevole chef al mondo, e per tutti i grandi cuochi che hanno presentato i piatti della nostra migliore tradizione gastronomica e sono stati seguiti in massa dal pubblico televisivo. Grazie ad Antonella Clerici con cui abbiamo condiviso l’idea, a Gianni Morandi, a Stefano De Martino, ad Al Bano e a tutti gli artisti che hanno iniziato con noi questa partita”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura con delega all’Unesco, Gianmarco Mazzi.

Cucina italiana nel patrimonio Unesco: la decisione nel 2025

“Il riuscire nell’impresa di iscrivere la Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità potrà aiutare l’Italia a sostenere sempre più una sua strategica ricchezza culturale. La decisione verrà presa dall’Unesco a Nuova Delhi il prossimo 10 dicembre 2025 – conclude Mazzi – da qui ad allora promuoveremo con il Ministro Francesco Lollobrigida e il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, centinaia di iniziative nel mondo per coinvolgere l’immensa comunità dei nostri connazionali in Italia e fuori dall’Italia e tutti gli ammiratori stranieri dell’italian style. La sfida è appena cominciata, il traguardo è Nuova Delhi”.