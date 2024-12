Bove sviene e va in ospedale. “E’ stata una crisi epilettica, ma ha ripreso conoscenza e respira”

Paura al “Franchi” di Firenze, nel corso della partita Fiorentina-Inter quando il giocatore viola, Edoardo Bove, si è improvvisamente accasciato al suolo, in campo. La partita è stata immediatamente sospesa e il calciatore è stato soccorso, tra la disperazione e le lacrime dei giocatori: in campo ci sono stati momenti concitati, con i giocatori in lacrime, e il giocatore è stato portato via da un’ambulanza. A quanto risulta dalle prime informazioni, BOVE si stava allacciando gli scarpini e, dopo essersi alzato, è crollato a terra. Gli staff medici delle due squadre si sono avvicinati subito al giocatore, con i compagni del numero 4 viola che si sono messi a protezione del centrocampista gigliato, mentre lo staff della Fiorentina, guidato dal dottor Luca Pengue, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco nei confronti di Bove. Le ultime notizie dicono che Bove, in ospedale, ha ripreso conoscenza e respira. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi. Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s’accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli

Il malore di Edordo Bove: sviene e viene portato in ospedale

L’arbitro Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi, fermando ufficialmente la partita. La Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata “sospesa per emergenza medica”. Il calciatore romano è stato trasportato in ospedale, dove si attendono notizie dai sanitari. Il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez, quando il centrocampista viola è crollato a terra, venendo subito circondato dai compagni di squadra e dagli avversari. La partita sarà giocata in un’altra data da definirsi e si riprenderà dallo 0-0 dal minuto in cui è stata sospesa, il diciottesimo minuto del primo tempo.

Il precedente di ‘Ndicka

L’episodio di Bove ricorda quanto accaduto nella passata stagione al difensore della Roma Evan ‘Ndicka, ma anche quanto successo a Christian Eriksen durante l’Europeo del 2021 con la sua Danimarca. Stando alle ultime notizie, il centrocampista della Fiorentina – trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi – al momento riuscirebbe a respirare autonomamente.