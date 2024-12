Botto di Natale a Lecce: il calciatore Pelmard messo fuori rosa dopo la folle fuga in auto (video)

Botto di Natale senza lieto fine per il calciatore del Lecce Andy Pelmard. Il 24enne difensore francese è stato messo fuori squadra dopo aver seminato il panico nel centro del capoluogo salentino.

Al calciatore del Lecce è stata infatti ritirata la patente al termine di una serata turbolenta iniziata con la cena sociale di auguri per il Natale e terminata, intorno alle 23.15, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro.

La serata Fast and furious di Pelmard non si è fermata al verbale: guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato a un primo alt da parte della polizia. Le accuse sono state formalizzate in Questura, dove il calciatore è stato condotto dagli agenti che lo hanno fermato per poi essere rilasciato qualche ora dopo.

Ubriaco dopo la cena di squadra, non si è fermato all’alt della Polizia

Il tasso alcolemico riscontrato è stato – nelle varie rilevazioni fatte – tra 1,5 e 1,2 grammi per litro, il che si traduce con la sospensione della patente da sei mesi a un anno, una ammenda fino a 3mila e 200 euro e l’arresto fino a sei mesi. Intanto, oltre al ritiro della patente, è stata applicata a decurtazione di 16 punti.

La serata era iniziata in perfetto spirito natalizio, con una cena presso un noto ristorante nei pressi di piazza Mazzini, svoltasi alla presenza di dirigenti, staff tecnico oltre che dei calciatori e delle rispettive famiglie, era terminata poco prima delle 23. Con Pelmard, a bordo della sua auto, ci sarebbero inizialmente stati un paio di compagni di squadra, ma al momento del fermo – secondo quanto riferito in un secondo momento dal club – il francese sarebbe stato da solo. Secondo molte testimonianze la vettura, una Mercedes, sarebbe transitata a velocità sostenuta anche in via Salvatore Trinchese, nella parte pedonale tra piazza Mazzini e via Cavallotti. E in un tratto contro mano.

L’allenatore del Lecce: Pelmard ha commesso un errore imperdonabile

Tra la sorpresa e la paura dei passanti si è sviluppato un inseguimento che si è concluso in via Nazario Sauro, sotto gli occhi esterrefatti di tanti cittadini. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto anche il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo, Stefano Trinchera: entrambi si sono poi recati in questura per capire cosa esattamente fosse successo.

Dopo l’accaduto, il calciatore è stato immediatamente collocato fuori rosa con riserva di ulteriori provvedimenti a suo carico. “Nel calcio la credibilità te la guadagni attraverso la coerenza. Mi dispiace per il ragazzo ma ha commesso un errore imperdonabile – ha detto l’allenatore del Lecce Giampaolo – Pelmard non mi dispiaceva come calciatore e poteva ricoprire più ruoli. La società si è espressa. L’episodio è da condannare. Poteva fare anche altri danni. Noi perdiamo un calciatore”.