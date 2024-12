Bernie Sanders a sorpresa elogia il piano trumpiano: “Musk ha ragione, troppi sprechi di Biden”

“Elon Musk ha ragione: il Pentagono, con un budget di 886 miliardi di dollari, non ha appena passato la settima revisione di conti di seguito, ha perso il conto dei miliardi”. L’ha scritto il senatore socialdemocratico americano Bernie Sanders in un post, che adesso ammette come il prossimo capo del Doge (il dicastero per l’efficienza governativo) abbia ragione sugli sprechi e i fallimenti del Pentagono negli ultimi anni. Le sue parole sono senz’altro una sorpresa, vista anche la posizione politica che ricopre: magari con l’età deve aver maturato una saggezza che presto potrebbe avvicinarlo a Donald Trump, d’altra parte la speranza è l’ultima a morire.

Sanders ha dato ragione a Musk: ecco il piano del tycoon

Un “endorsment” di questo genere da parte di Sanders a Elon Musk potrebbe significare un eventuale appoggio di altri democratici al nuovo piano che l’imprenditore sudafricano ha in mente per l’inizio della seconda presidenza Trump a gennaio. L’obiettivo prefissato dal fondatore di Tesla e proprietario di X riguarda il taglio di un terzo per le spese federali, in particolare su quelle militari. The Donald e Musk subiscono critiche piuttosto inconsistenti da molti mesi, di certo questa volta non potranno considerarli come dei guerrafondai.

La versione dei democratici e la risposta di Musk

“Lo scorso anno solo 13 senatori hanno votato contro il complesso industriale e il bilancio della Difesa pieno di sprechi e frodi, questo deve cambiare”, ha sottolineato Bernie Sanders. Il rappresentante democratico Ro Khanna ha detto alla Cnn che “per quanto riguarda il taglio di sprechi, frodi e abusi nel Pentagono, ci sono democratici della commissione Difesa che lavoreranno con Elon Musk e il Doge“. Così il proprietario di X ha deciso di fare un report dell’intervista, replicando a sua volta con un caloroso “Fico”. A questo punto, considerando il fatto che anche alcuni esponenti della sinistra americana lavoreranno con Musk, sarebbe lecito chiedersi quali armi siano rimaste alla sinistra per spodestarlo. Ormai le accuse di tirannia e pericolosità dell’imminente amministrazione repubblicana non sembrano valere più nulla.