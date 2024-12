Bambina di 9 anni morta a Roma dopo un piatto di gnocchi: la famiglia autorizza la donazione degli organi

Una bambina di nove anni è morta a Roma dopo avere mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Probabile causa del decesso una reazione allergica, si ipotizza al frumento. La bimba si è sentita male subito dopo il pasto, consumato con la famiglia in un ristorante, ed è stata portata al policlinico Casilino. Poi le condizioni sono peggiorate ed è stata trasportata al Gemelli dove è morta.

Per la bambina fatale un piatto di gnocchi

I fatti risalgono a giovedì scorso. La piccola era arrivata al Policlinico Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello a Torre Maura a Roma: i sintomi da shock anafilattico sarebbero comparsi mezz’ora dopo aver mangiato un piatto di gnocchi. Alla piccola, che intorno alle 14.40 ha lamentato un broncospasmo, è stato somministrato il Ventolin che non è bastato tanto che ha perso conoscenza, motivo per cui le è stata iniettata l’adrenalina. All’arrivo del 118 era già in arresto cardiorespiratorio. La ragazzina è stata portata al Pronto soccorso del Policlinico Casilino dove è stata rianimata. Dopo un ulteriore aggravamento delle condizioni, i medici hanno deciso di dirottare la piccola al Gemelli. Ma anche i tentativi di rianimarla sono risultati vani.

Il precedente della 14enne morta a ottobre in pizzeria

Dopo l’accertamento della morte cerebrale, avvenuto venerdì mattina, a quanto apprende l’Adnkronos Salute i genitori, nonostante il dolore per la perdita della loro piccola, hanno acconsentito alla donazione degli organi che sono stati prelevati da un’équipe dedicata del Gemelli.

La vicenda presenta analogie con quanto accaduto a una giovane turista inglese di 14 anni, deceduta a Roma per uno shock anafilattico giovedì 24 ottobre. La ragazza aveva cenato con la famiglia in una pizzeria del quartiere Gianicolense, ma pochi minuti dopo essere rientrata in albergo ha accusato un malore improvviso. Il tentativo disperato di portarla al vicino ospedale San Camillo è stato vano: la giovane è morta poco dopo l’arrivo.