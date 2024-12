Auto killer ai mercatini di Natale di Magdeburgo: morti e feriti (video). “E’ un atto di terrorismo”

Terrorismo. Non hanno dubbi gli inquirenti, nell’imminenza dell’attentato avvenuto questa sera in Germania, a Magdeburgo, nella zona riservata ai mercatini di Natale. Un’auto ha investito alcune persone facendo morti e feriti, almeno dieci i primi, almeno 20 i secondi. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza e i vigili del fuoco. L’autista del veicolo sarebbe stato arrestato. “Quello avvenuto a Magdeburgo, dove un auto è piombata sulle persone al mercatino di Natale è un atto di terrorismo” scrive la Bild spiegando di averne avuto conferma dal portavoce del governo regionale della Sassonia-Anhalt. Secondo testimoni oculari, l’auto sarebbe finita direttamente tra la folla di persone che si dirigevano verso il municipio. Nel momento del fatto il mercatino era chiuso. Otto anni fa un medesimo attentato a Berlino: l’attentatore islamico fu poi arrestato in Italia.

Magdeburgo, un gesto di terrorismo

Secondo i resoconti dei testimoni oculari, l’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è iniziato alle 19:04 quando una Bmw scura è entrata in mezzo alla folla. Lo riporta Bild, aggiungendo che la polizia sta perquisendo l’area transennata del mercatino di Natale alla ricerca di esplosivi. Subito dopo l’attentato la città di Halle ha aumentato le misure di sicurezza per il proprio mercatino di Natale. Gli ospedali della città, a circa 80 chilometri di distanza, si stanno preparando ad accogliere i feriti. Lo ha affermato Tobias Teschner, capo del dipartimento di sicurezza della città di Halle.