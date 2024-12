Attivista “femen” a seno nudo prova a rubare il Bambin Gesù dal presepe del Vaticano (video)

Una vergognosa protesta «per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia contro i bambini ucraini», si legge sul sito del movimento femminista fondato a Kiev nel 2008, un gesto squallido, inutile e offensivo nei confronti della comunità cristiana. Ieri mattina un’attivista ucraina di Femen – movimento femminista di protesta fondato a Kiev nel 2008 –allestito in mezzo a piazza San Pietro, in Vaticano. La 25enne è stata bloccata prima che riuscisse a raggiungere la capanna dove si trovavano le statue, e. Inoltre, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Durante l’assalto si è spogliata, rimanendo con indosso solo i pantaloni, e due scritte sul corpo: «Where is my child» sul petto e «Putin is war criminal» sulla schiena. Quando i poliziotti l’hanno immobilizzata, lei ha urlato: «Fuck police».