Atreju, Meloni in versione “118”: «C’è qualcuno che si sente male: ambulanza e applauso, su!» (video)

Un selfie con alle spalle i giovani di Fratelli d’Italia, i dirigenti del partito in prima fila, con la sorella Arianna che applaude e i tricolori che sventolano. Il sorriso di Giorgia Meloni è lo scatto che la premier usa sui social per la chiusura dei battenti di Atreju, che oggi ha visto la giornata conclusiva al Circo Massimo, proprio con l’intervento del presidente del Consiglio. Anche un piccolo “incidente” si è verificato nel corso dell’intervento della premier. Il malore di una persona nella sala Cristoforo Colombo della festa di Atreju ha interrotto il discorso della Meloni. “C’è una persona che si sente male, chiamate un’ambulanza. Forse fa troppo caldo, temevamo il freddo e invece…”, ha detto Meloni. La persona è stata soccorsa e portata fuori dalla sala. “Facciamo un applauso, su!”.

Prima del maxi-selfie, l’inno di Mameli. La premier ha cantato l’inno nazionale sul palco insieme ai ragazzi di Gioventù nazionale, indossando la felpa bordeaux con la scritta “La via italiana”, slogan della manifestazione, mentre in platea sventolavano la bandiere tricolore. Dopo l’inno nazionale sono partite le note della canzone ‘A mano a mano’, il pezzo di Riccardo Cocciante cantato da Rino Gaetano, ormai un must degli appuntamenti targati Fratelli d’Italia. “Quanta forza, quanto siete belli, quanta forza ci date”, aveva esordito da una standing ovation e dal coro ‘Giorgia, Giorgia’, nell’intervento che ha concluso la settimana di Atreju al circo Massimo di Roma.

La mattinata conclusiva di Atreju, con la foto di gruppo finale con Giorgia Meloni

(Ant/Adnkronos)