Arrestato “Il Brasiliano”: ha picchiato la fidanzata con un bastone e le ha rotto il braccio

L’influencer Massimiliano Minnocci, noto sui social come il “Brasiliano”, è stato arrestato perché avrebbe picchiato la sua compagna con un bastone fratturandole il braccio destro. L’uomo, secondo quanto denunciato dalla ragazza, era sotto effetto di cocaina e alcol. La 23enne era andata in ospedale già un mese fa: all’epoca disse di essere caduta e non sporse alcuna denuncia. Ora i parenti l’hanno convinta a rivolgersi alle autorità.

Il “Brasiliano” arrestato: il racconto dell’aggressione

Secondo il racconto della ragazza agli inquirenti, di cui dà conto il Messaggero, l’aggressione è avvenuta il 23 novembre, a casa del Brasiliano, dopo una serata fuori trascorsa separati. Il quotidiano, riportando quanto messo a verbale dalla giovane, riferisce di un iniziale consumo di cocaina “insieme”. “Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down – prosegue il racconto della giovane agli investigatori – inizia ad assumere birra; in questo momento inizia ad affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro”. Dalle ricostruzioni emerge anche che Minnocci il giorno dopo avrebbe chiamato la compagna, che era a casa dei genitori, tentando di chiederle scusa in lacrime.

La perquisizione della polizia

La polizia ha perquisito la casa dell’influencer romano trovando tre cellulari: in uno di questi c’era un video di sesso violento, che aveva inviato alla nonna della vittima. Il gip Paola Della Monica ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere motivandola con l’oggettiva gravità del fatto, con “un elevato rischio di recidiva specifica” e con il fatto che misure meno afflittive sarebbero da escludere “in considerazione della già delineata personalità del Minnocci e dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti e i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente”, secondo quanto si legge nei passaggi del dispositivo riportati dal Messaggero.

La notorietà sui social network e per le comparsate tv

Massimiliano Minnocci ha partecipato frequentemente alla trasmissione de “La Zanzara” su Radio24, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Ancora prima ha ricevuto parte della sua notorietà con i video sui social e per alcune ospitate in televisione come con Le Iene e al programma Nemo: nessuno escluso. Sui social ostentava abbigliamento firmato e orologi molto costosi, ma è noto anche per il suo soggiorno in prigione e per un video in cui minaccia pubblicamente degli agenti di polizia in strada senza la maglietta. Più di una volta “Il Brasiliano” ha raccontato della sua dipendenza tra alcol e droghe.