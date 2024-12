Alla festa di Atreju i volti, le speranze e le radici del popolo della destra. Per un nuovo inizio…

Forte e chiaro. Con il sole che scalda la fredda mattina di una domenica d’inverno, la platea si infiamma alle parole che arrivano dal palco. Era iniziata con gli insulti della sinistra per l’occupazione di un Circo Massimo che doveva rimanere vuoto a metà e che invece è stracolmo. Sì, è vero, è piena a metà questa storica arena romana. Fino dove è stato permesso occupare lo spazio. Questa volta. E non sente la stanchezza della settimana il presidente del Consiglio che non si risparmia, come sempre. Come per chi è stato qui presente, notte e giorno ad organizzare. Si celebra la chiusura di una manifestazione, con la promessa di un nuovo inizio.Chi è qui, gente comune, lo sa, ne è consapevole. Si è parlato a lungo in questi giorni anche di riforme. Parimenti con chi dice di essere contrario. A voglia a spiegare il valore della Zes, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, come ha fatto il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, duettando su questo con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Addirittura. O delle iniziative spaziali, letteralmente, che partano dal tacco d’Italia, la Puglia, grazie agli investimenti del Governo. Non si tira indietro Mimmo Mazza, tarantino, storico cronista della Gazzetta del Mezzogiorno che oggi da direttore di quel foglio modera il dibattito, accendendo i riflettori sugli investimenti dell’Esecutivo Meloni anche in questo campo, anche in quella regione.