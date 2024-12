Alla faccia del becero gossip, ovazione per Sangiuliano ad Atreju accolto al grido di Gennaro Gennaro (video)

Ovazione per l’ex ministro Sangiuliano sul palco di Atreju. Perché al di là del gossip, della intemerate social della Boccia, e delle incursioni ad hoc allestite ad arte per il piccolo schermo, la sala Marco Polo del villaggio capitolino di Atreju si è profusa in una standing ovation interamente dedicata all’ex ministro Sangiuliano. La platea lo acclama a viva voce: «Gennaro, Gennaro». E l’omaggio tributato all’uomo e a colui che era il titolare del dicastero della Cultura, oggi dimissionario e ospite del panel “Le prospettive dei rapporti transatlantici dopo la rielezione di Donald Trump”, fa rumore.

Ovazione per l’ex ministro Sangiuliano ad Atreju

E magari, nelle more di polemiche e recriminazioni costruite ad arte, restituisce un pizzico di giustizia popolare e soddisfazione morale a un uomo, un marito, e a un rappresentante delle istituzioni costretto a una passo indietro da circostanze tuttora al vaglio di chi di dovere. Per questo, al di là di indiscrezioni e del gossip che ha imperversato a suo conto, oltre agli scoop televisivi votati alla causa degli ascolti e alle inchieste tuttora in corso, ci limitiamo a registrare quanto accaduto a Roma (clicca qui per il video dal sito de Il Giornale) poco fa nel villaggio di Atreju.

Standing ovation e accoglienza calorosa della platea

Un palcoscenico specchio di un laboratorio-Paese in cui lavori tra lavori in corso, prospettive e problemi all’ordine del giorno al centro di un calendario di appuntamenti e incontri che animano l’agenda di un’officina a cielo aperto, la platea ha voluto tributare solidarietà e riconoscenza a un ministro finito nel tritacarne mediatico.

Il dibattito ad Atreju su “Trump e il nuovo Occidente”

Il resto, poi, è la cronaca di un appuntamento che ha richiamato una folla che ha gremito la sala della kermesse di FdI in corso al Roma al Circo Massimo, dove si è svolto un incontro incentrato sulle prospettive dei rapporti transatlantici dopo la rielezione di Donald Trump, dal titolo “Il nuovo Occidente. Le prospettive dei rapporti transatlantici dopo la rielezione di Donald Trump”. Una tavola rotonda che ha visto confrontarsi Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Gennaro Sangiuliano (già Ministro della Cultura), Daniele Capezzone (Direttore editoriale di Libero), Paolo Messa (Fondatore di Formiche), Andrew Spannaus (Giornalista e analista politico). Introdotti da Stefano Maullu (Deputato FdI), con interventi moderati da Ulderico De Laurentiis (Direttore de La Voce del Patriota)

L’intervento di Sangiuliano ad Atreju

Un dibattito su cui segnaliamo in particolare per l’appunto un intervento dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che presenziando ad Atreju, sul tema in oggetto ha dichiarato: «Trump è stato protagonista di un sensazionale e clamoroso ribaltamento del paradigma». E la sua vittoria «dimostra ancora una volta che esistono delle élite autoreferenziali, quelle che vivono nelle Ztl, i cosiddetti radical chic, che sono assolutamente sganciate dalla realtà e da quello che accade nella realtà e dalla gente». Dunque, per Sangiuliano «c’era un malumore che Trump ha saputo cogliere e, diciamo, volgere in un programma politico elettorale. Quindi per l’Occidente si apre una fase assolutamente nuova».