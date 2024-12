Afghanistan, ultima follia, i Talebani murano le finestre: vietato alle donne guardare fuori. Femministe non pervenute

La stretta dei talebani sulle donne è una morsa sempre più soffocante. Non bastavano le esclusioni dalla vita pubblica, le imposizioni politiche e morali, i divieti che condizionano la quotidianità inficiando possibilità di confronto, di studio e di lavoro delle afghane, stravolte dai dettami integralisti e private di fatto di ogni forma di libertà e e di espressione… Ora, il regime oscurantista con un ultimo decreto, emanato dalla Polizia morale dei Talebani afghani, è arrivato al punto di vietare alle donne di guardare fuori dalla finestra.

Afghanistan, l’ultima follia oscurantista: i Talebani vietano alle donne di guardare dalle finestre

Una risoluzione che avrebbe del grottesco se non fosse per il potenziale coercitivo che evoca e l’orrore integralista su cui è improntato declinato a un gesto ordinario che è inimmaginabile processare, condannare e inibire. Sì, perché il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid ha annunciato un decreto che mira ad impedire «atti osceni». Il decreto prevede infatti che «anche vedere il posto in cui le donne vivono: la cucina, il bagno e la porta del locale per il wc, è pericoloso». Pertanto, stando alla nuova norma, gli edifici di nuova costruzione non dovrebbero avere finestre simili. Ossia che aprono a uno sguardo sull’esterno…

Il portavoce Zabihullah Mujahid ha annunciato un decreto che mira ad impedire «atti osceni»

Non solo le costruzioni di nuova edificazione: anche per gli edifici già esistenti, nel caso in cui una finestra si affacci su luoghi frequentati da donne, va murata. Le municipalità sono state incaricate di sovrintendere all’applicazione delle norme. «Il decreto è in vigore dalla data di pubblicazione», viene specificato. E ci chiediamo: perché dopo l’ennesimo attacco alla libertà individuale, minata anche nel più piccolo dei gesti quotidiani, le nostre femministe – quelle sempre in prima linea per discettare e ammonire sul presunto patriarcato dell’uomo occidentale – ancora tacciono?

Ma le femministe non parlano più?

E tacciono da un bel po’ sulla questione afghana. Basti considerare che il primo novembre scorso i Talebani avevano imposto una nuova regola oppressiva, che silenzia ancora di più la voce delle donne. Il ministro per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Khalid Hanafi, aveva vietato alle donne afghane di udire la voce delle altre. «Anche quando una femmina adulta prega e un’altra femmina passa nei pressi, non deve pregare a voce così alta da farsi sentire», ha detto Hanafi secondo il New York Post. La voce di una donna è considerata «awrah»: ossia, dovrebbe essere coperta e non essere udita in pubblico, ha sentenziato Hanafi secondo la stessa fonte.

I Talebani ordinano di murare le finestre per le donne: ma è solo l’ultimo divieto…

Ma anche lì nessuna manifestazione. Nessun grido di allarme. Niente insurrezioni o mobilitazioni di piazza… E tutto a Kabul – e non solo – continua a procedere nel segno della repressione integralista inferta soprattutto alle donne. Come ininterrottamente da quando i Talebani hanno conculcato i diritti delle donne e delle ragazze una volta tornati al potere, nell’agosto 2021. Un drammatico spartiacque in cui le autorità hanno emanato editti, direttive e decreti, che tra l’altro limitano l’educazione delle ragazze alla scuola elementare. Vietano alle donne l’accesso alla maggior parte delle professioni. E proibiscono loro di usufruire di parchi, palestre e altri luoghi pubblici. Come assevera l’Onu che conferma. E per fortuna, invece, interviene…

Afghanistan, i Talebani ordinano la chiusura delle Ong che impiegano donne

«Ora più che mai è cruciale includere le donne in tutte le questioni che riguardano il futuro dell’Afghanistan», ha detto allora l’ex diplomatica afghana Asila Wardak dello Women’s Forum on Afghanistan, secondo l’Onu. Sottolineando che il futuro del Paese «non può essere costruito sull’esclusione di metà della popolazione», Wardak ha aggiunto che «le donne debbono far parte della soluzione. Non essere messe da parte» (e considerata un problema da estirpare alla radice verrebbe da aggiungere)…

Le femministe tacciono, ma l’Onu interviene

Una risposta che non possiamo vedere scollegata dal fatto che i Talebani hanno annunciato la chiusura di tutte le Ong nazionali e straniere che operano in Afghanistan e che impiegano donne. Una decisione arrivata due anni dopo aver intimato alle Ong di sospendere l’impiego di donne afghane, presumibilmente per motivi legati all’obbligo di indossare il velo islamico.

In una lettera pubblicata su X, il Ministero dell’Economia di Kabul ha avvertito che il mancato rispetto dell’ultimo ordine porterà le Ong a perdere la licenza di operare in Afghanistan. E il ministero ha ribadito inoltre di essere responsabile della registrazione, del coordinamento, della direzione e della supervisione di tutte le attività svolte dalle organizzazioni nazionali e straniere.

Secondo la lettera, il governo ha nuovamente ordinato l’interruzione di tutte le attività femminili nelle istituzioni non controllate dai Talebani. Sottolineando: «In caso di mancata collaborazione, tutte le attività di quell’istituzione saranno cancellate e anche la licenza di attività concessa dal ministero sarà annullata». E tutto questo, dopo che i Talebani hanno già vietato alle donne l’accesso a molti lavori e alla maggior parte degli spazi pubblici. Oltre ad averle escluse dall’istruzione dopo la prima media.

Afghanistan, l’Onu: le autorità revochino il divieto alle donne afghane di lavorare per le Ong

Un giro di vite su cui l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Tuerk, è intervenuto vigorosamente, chiedendo che le autorità di Kabul revochino il divieto imposto alle donne afghane di lavorare per le Ong. E rimarcando: «Sono profondamente allarmato per il recente annuncio delle autorità de facto dell’Afghanistan secondo cui le licenze delle organizzazioni non governative saranno revocate se continueranno a impiegare donne afgane. Si tratta di una strada assolutamente sbagliata», ha affermato. Le sue parole avranno un seguito? Ce lo auguriamo con tutto il cuore…