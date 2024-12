Addio a Giuditta Saltarini, attrice e compagna di Renato Rascel. Aveva 83 anni ed era malata da anni

“Dicono che i comici nel quotidiano sono tristi: lui non era così, era allegro, però non c’è dubbio che quella malinconia tipica del comico la possedeva in parte, fantasioso al mille per mille. In fondo era un sentimentale, cosa rilevabile in tutti i suoi personaggi, sempre dolci e amorosi”. La frase, dedicata al marito Renato Rascel, esprimeva tutto l’amore di Giuditta Saltarini, morta oggi a 83 anni, per quell’attore così arguto e malinconico. A dare la notizia della morte della Saltarini, in un lungo post su Facebook, è stato il figlio Cesare Rascel, nato nel 1973 dalla relazione dell’attrice con Renato Rascel. “Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini -scrive Cesare- Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e la compagna di vita di mio padre, Renato Rascel. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza”. A quanto apprende l’Adnkronos, l’attrice era malata da anni.

La vita di Giuditta Saltarini accanto al compagno Renato Rascel

“La sua vita è stata dedicata all’arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano e nel cuore di chi l’ha conosciuta. Ma oltre al palcoscenico, la sua grandezza era nell’animo: una donna forte, generosa, capace di dare amore incondizionato e di affrontare la vita con un sorriso che nessuno potrà dimenticare”, spiega il figlio di Giuditta Saltarini. “Oggi il dolore è immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre dentro di noi e nelle vite di tutti coloro che ha toccato con la sua luce. Grazie, mamma, per tutto quello che sei stata. Con me per sempre!”.

In questa intervista, la Saltarini raccontava così il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. “Sono figlia d’arte, perché mia mamma era un’attrice di prosa e mio padre era un cantante lirico e quindi la mia infanzia l’ho passata praticamente dietro le quinte o comunque su un palcoscenico. Penso che dipenda da questo. In casa si parlava di lavoro e quindi gli argomenti erano quelli”.