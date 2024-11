Vittime della strada, a Pina Mastrojeni il premio Gianmarco Cesari. Martedì in Senato il nuovo Codice

Martedì arriverà in Senato per l’approvazione definitiva il nuovo Codice della Strada, che entrerà così ufficialmente in vigore per garantire maggiore sicurezza e prevenire le tragedie. “Sono molto contenta che questo avvenga, sia perché siamo riusciti ad approvarlo in tempi brevissimi, e proprio in occasione della giornata internazionale per le vittime della strada, sia perché con questo testo miriamo ad avere delle norme molto più stringenti e questo può funzionare a nostro avviso da forte deterrente affinché si fermino le stragi sulle strade”, ha dichiarato la senatrice Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale del dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia.

“Verranno inasprite, ad esempio, le pene per chi guida in stato di ebrezza o sotto effetto di droghe. Un inasprimento necessario perché un incidente stradale può cambiare per sempre la vita delle persone e chi guida non deve farlo con superficialità”, ha aggiunto, sottolineando che l’obiettivo fissato da questo governo è di raggiungere “zero incidenti, e comunque di allinearci agli obiettivi dell’agenda europea 2030 per abbassare i dati delle stragi. Obiettivo ancora molto lontano, fermo restando che nulla potrà sostituire il ruolo della coscienza e della responsabilità, senza le quali qualsiasi norma sarà sempre inutile”. Proprio nell’ottica dell’impegno per la sicurezza delle strade nasce il “Premio internazionale Gianmarco Cesari”, dedicato al referente dell’AIFVS Associazione italiana dei familiari delle vittime della strada, giunto alla sua seconda edizione.

“Da quando Gianmarco Cesari è mancato, ci siamo subito interrogati su cosa potessimo fare per ricordare il suo importante lavoro dedicato alla tutela delle vittime della strada. E questo premio rappresenta una delle tante iniziative che potranno contribuire a tramandare il suo operato e aiutare le famiglie a non perdere la speranza”, ha spiegato la senatrice. Quest’anno il premio è stato consegnato a Pina Cassaniti Mastrojeni, impegnata dal 1997 su questi temi. Con questo riconoscimento, ha sottolineato Pellegrino, “abbiamo voluto onorare tutte quelle azioni che fin dagli anni ’90 lei ha portato avanti in ricordo di quello che accadde alla figlia, affinché non accada mai più”.