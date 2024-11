“Oggi le nuove forme di patriarcato sono pratiche come l’utero in affitto, legale in alcuni Paesi ma non in Italia. È una pratica che offende la dignità femminile e riduce le donne a produttrici di qualcosa che non è più una maternità. Un bambino che non è il loro bambino”. Parole forti quelle del ministro per la Famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella dai microfoni dell’incontro “Patria è famiglia” a Palermo. La maternità “per altri”, lascia intendere, è una pratica molto imparentata con la violenza sulle donne.

Roccella: l’utero in affitto è una nuova forma di patriarcato

“Questa è davvero una commercializzazione dei bambini. E un modo di considerare le donne profondamente lesivo della libertà e della dignità femminile. Non si toglie un bambino a una mamma e non si toglie una mamma a un bambino”. Così il ministro Roccella che ha ribadito come questo governo abbia sempre messo al centro la famiglia, la natalità e anche le pari opportunità. “Lo abbiamo fatto mettendo in campo risorse consistenti sin dalla prima finanziaria, ormai quasi 5 miliardi. Abbiamo iniziato aumentando i congedi parentali e stiamo continuando a farlo. Quest’anno – ha ricordato Roccella – abbiamo deciso di mettere risorse sul bonus da mille euro per i nuovi nati perché l’assegno unico è sotto procedura d’infrazione in Europa. E abbiamo aumentato i rimborsi per gli asilo nido”.

Misure concrete per combattere il calo della natalità

Non teorie ma interventi concreti. “Le nostre preoccupazioni in merito al drammatico calo della natalità italiana si sono tradotte in misure concrete che hanno già dato risultati sul piano dell’occupazione femminile e speriamo che, coi tempi lunghi necessari, li diano anche sul piano delle nascite”. Infine un ‘chiarimento” sulla narrazione delle opposizioni sulla manovra del governo. “Non c’è stato alcun taglio alla sanità, questa è proprio una notizia falsa. Non c’è mai stato un investimento nella sanità come da parte del nostro governo. I problemi della sanità sono tanti e sono dovuti a molto fattori di cui tanti ereditati dal passato”, ha detto commentando lo sciopero generale di ieri.