Vannacci irride Kamala: ha scritto un libro sulla sua “vittoria” prima del voto. Come Speranza col covid

C’è del ridicolo nel dna dei politici dem. Il libro era già pronto come se avesse già vinto prima del voto. Autrice Kamala Harris, titolo: “Sono la prima, non sarò l’ultima”, edito in Italia cin la Bur. Una Kamala che sorride a tutta copertina e una sorprendente prefazione della giornalista di lungo corso Giovanna Botteri. Che dire? La sicurezza di vincere che trasuda arroganza al punto da “pensare” un libro molto tempo prima il giudizio delle urne. Essere fuori dal mondo è un tic del progressismo tutte le latitudini, ma il case del libro di Kamala ci induce a crasse risate.

“Sono la prima, non sarò l’ultima”: il libro ridicolo della “vittoria” di Kamala Harris:

Che ne farà ora del libro inutile? Kamala Harris ha perso e anche pesantemente contro Trump. Solo un’arroganza una superficialità senza limiti può averla indotta a parlare di sé come la prima donna che ha rotto il famoso tetto di cristallo negli Usa. Come le è venuto in mente di esporsi come un Roberto Speranza qualunque? Vi ricorderete del libro che fu subito ritirato dall’ex ministro della Salute. Fu una figuraccia colossale. Si intitolava “Perché guariremo”. Con prosopopea unita a presunzione, a pandemia ancora in corso, aveva dato alle stampe un manoscritto con previsioni sballate e con un tratto apologetico del suo operato (disastroso). La realtà si prese la briga di di smentirlo del libro non si seppe più nulla, diventato oggetto di scherno, ma anche di interrogazioni parlamentari.

Vannacci sbertuccia Kamala Harris per il libro “speranza style”

La candidata sconfitta, col suo libro inutile e, alla luce dei fatti, grottesco, è presa in giro, tra gli altri, da Roberto Vannacci sui social. Uno che di best seller se ne intende. “Kamala ha fatto come Speranza. Ha scritto il libro prima di conseguire il risultato. Tipico della sinistra che fa prevalere la percezione sulla realtà. E Giovanna Botteri si è resa ridicola come la Harris. Ora per accendere i camini andrà benissimo, tanto negli Usa di Trump se ne fregano del green Deal”. L’eurodeputato della Lega, autore de “Il mondo al contrario” consiglia quindi l’uso domestico del libro della Harris, “Sono la prima, non sarò l’ultima”: un bel fuocherello per riscaldarsi. Un post da sottoscrivere, dove il parallelismo con Speranza rende tutto molto ridicolo. Per il semplice fatto che l’ex ministro fu tra i primi ad andare alla prima convention della Harris auto immortalandosi con una foto altrettanto ridicola. Dio li fa e poi li accoppia…

Il mondo parallelo dei politici dem

Nel caso di Kamala la pubblicazione del libro “vittorioso” prima dl voto chiama in causa la solita superiorità di cui si ammantano intellettuali, giornalisti sondaggisti di parte nel dipingere una realtà quando ancora ancora non esiste. La solita arroganza radical chic di chi vive in un mondo parallelo pensando che questo possa sostituire la realtà.