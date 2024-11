Valditara favorevole a proiettare il film su Liliana Segre nelle scuole dopo il rifiuto del cinema Orfeo

Il cinema Orfeo di Milano ha rifiutato di proiettare il docufilm sulla storia di Liliana Segre del regista Ruggero Gabbai, per paura delle eventuali proteste. Così la senatrice di noi Moderati Maria Stella Gelmini ha proposto di proiettare la pellicola nelle scuole: l’iniziativa ha ricevuto l’approvazione dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che su X ha precisato di condividere “il suggerimento”, evidenziando l’importanza di “sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi del ritorno dell’antisemitismo e sull’importanza di combattere qualsiasi forma di odio e discriminazione”.

Valditara e Il film su Liliana Segre

“Condivido il suggerimento di portare nelle scuole il docufilm Liliana sulla vita di Liliana Segre” ha scritto Valditara su X. Matteo Salvini era intervenuto nel dibattito, stigmatizzando un altro vergognoso episodio: rifiuto di un hotel ad accogliere turisti israeliani: “è la dimostrazione che chi poi cerca di soffiare su queste cose per speculazioni politiche, rischia di creare delle preoccupanti conseguenze che bisogna cercare di spegnere fin dall’inizio”. In tutta la città dovrebbe andare in onda il nuovo film sulla senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto, anche grazie al titolare del dicastero per l’istruzione che ha prontamente accolto la proposta senza esitare per un momento.

Il film nelle scuole

