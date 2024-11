Vaccino antinfluenzale, ritirate 2000 dosi dall’azienda ospedaliera. Avviata una verifica col produttore

Duemila dosi di vaccino antinfluenzale sono state ritirate a scopo cautelativo dall’Ausl di Modena. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino sarebbe stata rilevata una escursione termica all’interno di uno dei frigoriferi che preservano dei farmaci.

Un errore nella conservazione delle dosi che ha spinto l’azienda sanitaria locale a ritirare un lotto di vaccini per farli sostituire. Si tratta, spiega l’azienda, di un’azione messa in atto per “massima precauzione”, non appena rilevato l’evento e svolta l’opportuna verifica con il produttore. Il lotto dei vaccini ritirati era stato consegnato tra il 6 e il 7 novembre e alcune dosi erano state già somministrate prima dello stop.

L’Ausl rende noto che questo inconveniente di conservazione non determina in alcun modo rischi per la salute dei pazienti, ma potrebbe comportare una minore efficacia del vaccino stesso. Tutte le persone a cui sono state somministrate le dosi del lotto