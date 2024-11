Umbria, volgare sceneggiata della candidata Pd: strappa come una furia il programma della Tesei (video)

C’è nervosismo nel Pd per il voto in Umbria il 17 e 18 novembre. Dopo la fake news dei Frati di Assisi che tirerebbero la voltata per Stefania Proietti, è la stessa candidata del centrosinistra a fare una piazzata di bassa lega e di infimo livello istituzionale per chi si candida a rappresentare la Regione. Basta vedere il video e ascoltare con quale livore si mette a strappare il programma di Donatella Tesei, governatrice uscente del centrodestra. “C’è chi già cinque anni fa aveva nel programma elettorale il supporto della sanità privata – graida Proietti- . Così hanno messo in ginocchio quella pubblica qui in Umbria”. Così ha scritto la sindaca di Assisi e candidata del centro-sinistra in un post su Instagram a corredo di un video del quale sarebbe stato meglio non vantarsi. La si vede strappare il programma elettorale dell’avversaria politica con la furia di un Erinni. “Sapete noi con i programmi di chi ha ridotto la sanità così cosa faremo?”.

Proietti, candiata Pd, strappa il programma della Tesei. FdI: “Cultura figlia dei totalitarisimi”

Una totale caduta di stile, la forma è anche sostanza. Avversari sì, ma pagliacciate no. Il nervosismo fa fare di questi gesti maleducati e poco “democratici”. “Una pessima immagine della politica – ha scritto sui social Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia -. C’è chi bruciava i libri in un passato oscuro per l’umanità; c’è chi oggi strappa i programmi degli avversari. Cultura figlia dell’oscurantismo dei totalitarismi”. Un gesto volgare.

La paura di perdere anche in Umbria fa brutti scherzi

“Mi stupisce sinceramente vedere la candidata del centrosinistra prestarsi a questo genere di comportamento, che ho sempre pensato non le appartenesse. La peggior espressione della coalizione che la sostiene, che non è d’accordo su niente se non sulla brama di potere. Avanti con Donatella Tesei e il centrodestra per far crescere l’Umbria”. Il fatto è che il nervosismo è tanto, i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra con la governatrice uscente Donatella Tesei. Dunque, il ricorso alle piazzate e i gesti eclatanti potrebbero impressionare gli elettori. Ma gli umbri sono pragmatici, sono stati governati bene in questi anni. Dunque, solo qualche sparuto gruppo di sfigati può averla applaudita.

Umbria, FdI: “Apertura del Pronto soccorso pediatrico”

Non tarda ad arrivare anche il biasimo del coordinatore umbro di Forza Italia Andrea Romizi: “Spettacolo brutto, offensivo e violento. Un atteggiamento proprio di una politica che punta a demonizzare l’avversario; a screditarlo con qualunque mezzo senza addurre un pensiero o una progettualità”. E a proposito di sanità e fake news della sinistra Prisco dà una notizia importante per i cittadini dell’Umbria: “Grazie al lavoro sinergico di Regione Umbria e del Governo nazionale il Pronto Soccorso del Policlinico raddoppia e nasce quello pediatrico. Oggi viene consegnato il cantiere: i lavori di ristrutturazione interesseranno il Pronto Soccorso con 12 nuovi posti letto dedicati alla rianimazione cardio-vascolare e l’apertura del Pronto Soccorso pediatrico. Non proclami ma un impegno concreto per una Sanità Pubblica più efficiente. I lavori riguarderanno l’intera ala sinistra situata al primo piano del blocco D (ex-Silvestrini), circa 720 metri quadri di superficie e comprenderanno anche l’adeguamento sismico delle strutture. La Proietti può strillare quanto vuole, ma la regione Umbria in questi anni è stata governata egregiamente e il lavoro non si ferma. Il “triplete” è sempre più un sogono diventato incubo.