Umbria, il centrodestra a Perugia per il comizio di chiusura. Segui la diretta

Da qualche minuto anche Giorgia Meloni è arrivata all’auditorium San Francesco del prato di Perugia, dove si chiude la campagna elettorale del centrodestra. Il premier ascolta in prima fila la candidata uscente, Donatella Tesei, in corsa per il bis. Meloni prenderà la parola per chiudere l’evento. Ultimo ad arrivare è stato il vicepremier Antonio Tajani

Sono tantissime le bandiere dei tre partiti di maggioranza, di Fdi, Lega e Fi, pronte nelle prime file di poltrone dell’auditorium San Francesco al prato di Perugia, dove dalle 17 i leader del centrodestra stanno tenendo il comizio finale in vista del voto di domenica 17 e lunedì 18, con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo governatore. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, intervengono dopo il discorso della candidata dell’alleanza, Donatella Tesei, presidente uscente e ricandidata del centrodestra. L’auditorium mostra un totem con i loghi dei partiti dell’alleanza, e una gigantografia della Tesei. In sala le casse acustiche suonano canzoni che sono ormai la colonna sonora degli eventi del centrodestra: Pupo, Gianni Morandi, Loretta Goggi e Angelina Mango, una new entry.