Tyson sconfitto ai punti da Jake Paul. Il pugile-youtuber s’inchina alla leggenda e “saluta” Trump

L’attesissimo incontro tra il pugile-youtuber 27enne Jake Paul e la leggenda della boxe Mike Tyson, tornato sul ring a 58 anni, si è concluso con la vittoria ai punti del primo. La decisione è arrivata con un giudizio unanime da parte dei tre giudici. Nonostante la sconfitta, Tyson ha confermato la propria straordinaria forza, riuscendo a rimanere in piedi a dispetto dei 31 anni di differenza con l’avversario, che alla fine gli ha reso omaggio con un inchino.

Stadio strapieno, ma prova deludente per il primo evento sportivo live di Netflix

Il match, che si è tenuto ad Arlington, in Texas, in uno strapieno stadio dei Dallas Cowboys, si è articolato in otto round da due minuti l’uno. Più di 70mila persone vi hanno assistito, per un incasso totale di 18 milioni di dollari. L’incontro ha rappresentato anche il primo tentativo di Netflix di seguire un evento sportivo dal vivo, ma l’esperienza è deludente per gli spettatori: in molti hanno segnalato sui social problemi nella trasmissione.

Paul vince ai punti, poi si inchina di fronte a Tyson: “Un onore combattere con lui”

Nessuna delusione, invece, per chi ha avuto modo di assistere puntualmente allo scontro, nel quale i due pugili si sono affrontati senza risparmiare energie e anche senza risparmiare alcune provocazioni, come la lingua tirata fuori in segno di sfida da Paul quando, al sesto round ha messo a segno un colpo d’incontro e un gancio. Il bilancio finale parla di settanta colpi messi a segno da Paul, contro i 18 di Iron Mike. Paul, comunque, alla fine del match ha voluto rendere omaggio alla leggenda, inchinandosi davanti a Tyson, con il quale poi c’è stato anche un breve abbraccio. “Tyson è una leggenda, è stato un onore. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”, ha detto Paul, che ha anche fatto quello che a molti osservatori è apparso come un saluto a Trump: “La verità sta tornando. L’America si sta rialzando”, ha aggiunto youtuber, che aveva fatto un endorsement per il tycoon insieme al fratello Logan, a sua volta una celebrità del web. “Sono felice. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”, sono state le parole di Tyson.