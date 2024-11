Trump taglierà i 300 milioni stanziati da Biden alla organizzazione pro aborto. E piazza un Pro Vita alla Salute

Donald Trump ha scelto il medico pro-life Dave Weldon della Florida per guidare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Weldon è un esponente repubblicano e in passato ha espresso posizioni molto nette contro la clonazione umana. Ha anche mediato un accordo con i parlamentari per impedire i brevetti su organismi umani, compresi gli embrioni geneticamente modificati.

Che cos’è Planned Parenthood

Weldon si è schierato inoltre contro la rimozione del tubo di alimentazione di Terri Schiavo, una donna della Florida la cui battaglia familiare sul suo stato vegetativo si è trasformata in un dibattito nazionale. La nomina di Weldon probabilmente placherà alcuni sostenitori anti-aborto.

Il governo americano toglierà inoltre i 300 milioni di dollari di finanziamento a Planned Parenthood, su proposta di Elon Musk e Vivek Ramaswamy che guideranno il dipartimento per l’efficienza del governo Trump. L’organizzazione

Più di 100 parlamentari repubblicani chiedono un’indagine sull’importo dei finanziamenti federali che sono stati assegnati ai centri sanitari che forniscono anche l’aborto, tra cui Planned Parenthood.

La senatrice Marsha Blackburn (R-Tenn.), così come il co-presidente del House Pro-Life Caucus Rep. Chris Smith (R-N.J.), hanno inviato una lettera venerdì al Government Accountability Office (GAO), chiedendo un rapporto sui finanziamenti inviati ai gruppi negli ultimi tre anni.

Da Fox News un altro ruolo apicale alla Sanità Usa

La collaboratrice di Fox News Janette Nesheiwat è destinata a diventare la prossima Chirurga generale degli Stati Uniti. Se il Senato, controllato dai repubblicani, approverà la sua nomina a chirurgo generale, Nesheiwat supervisionerà 6.000 membri del Corpo di Sanità pubblica degli Stati Uniti. È direttrice medico di una società di cure urgenti di New York. Appare regolarmente su Fox News e ha espresso spesso il suo sostegno a Trump, condividendo foto di loro due insieme sui suoi social.

I Chirurghi generali hanno anche il potere di emettere avvisi, segnalando le minacce per la salute pubblica negli Stati Uniti. Tali avvisi possono influenzare il modo in cui il governo, il pubblico e la comunità medica rispondono alle crisi sanitarie nel Paese.