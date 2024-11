Trump sente Putin: “Evita l’escalation in Ucraina, serve una soluzione rapida della guerra”

C’è stata anche una telefonata con Vladimir Putin tra i colloqui che Donald Trump ha avuto con decine di leader mondiali dal momento dell’elezione. A rivelarlo è stato il Washington Post, citando diverse fonti al corrente del colloquio. La conversazione, secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense, si è tenuta giovedì, mentre il presidente eletto si trovava nella sua residenza di Mar-a-lago. Trump, secondo quanto emerso, ha consigliato a Putin di “non intensificare la guerra in Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa”.

La telefonata di Trump a Putin: “Serve una soluzione rapida della guerra in Ucraina”

I due leader hanno discusso dell’obiettivo della pace nel continente europeo e Trump ha espresso l’interesse a tenere colloqui ulteriori per discutere una “risoluzione della guerra in Ucraina in tempi brevi”, hanno detto le fonti al Washington Post, che ha precisato che il governo ucraino è stato informato della telefonata tra Putin e Trump e non ha obiettato. Gli ufficiali ucraini hanno da tempo compreso che Trump avrebbe coinvolto Putin per una soluzione diplomatica per l’Ucraina, hanno spiegato le fonti.

Kiev informata del colloquio: nulla da obiettare

Proprio giovedì Trump aveva rivelato parlando con la Nbc di aver avuto colloqui con circa 70 leader mondiali nei giorni seguiti all’elezione, ma non aveva fatto menzione di quello con Putin. Era stata resa nota, invece, la chiamata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla quale ha preso parte anche Elon Musk. Secondo quanto emerso, allo stato attuale Trump non si starebbe servendo del supporto del dipartimento di Stato per queste telefonate, anche per il timore che funzionari di carriera a lui ostili ne possano divulgare il contenuto, come avvenuto per le trascrizioni di alcune chiamate presidenziali durante il primo mandato. “Lo chiamano direttamente,” ha detto una delle fonti conoscenza delle telefonate.

La portavoce di Trump: “Sarà in grado di negoziare la pace”

La portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ospite di Fox News on Sunday, ha spiegato che nella prima settimana di mandato Trump ha intenzione di firmare decine di ordini esecutivi. Alla domanda se tra questi ve ne fossero anche alcuni inerenti la guerra in Ucraina, Leavitt ha risposto che il tycoon ora sarà in grado di “negoziare un accordo di pace tra Russia e Ucraina”. “Questo include, il primo giorno, portare l’Ucraina e la Russia al tavolo dei negoziati per porre fine a questa guerra”, ha precisato la portavoce.