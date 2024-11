Dal tacchino di Biden salta fuori Trump: è virale il video sberleffo al (quasi ex) presidente americano

Donald Trump ha deciso di festeggiare il giorno del ringraziamento in grande stile, condividendo su Truth Social un video parodia tratto dal classico natalizio National Lampoon’s Christmas Vacation – Un Natale esplosivo!. Il protagonista? Un improbabile Joe Biden, accompagnato da una schiera di volti noti dei dem e una conclusione che fa impazzire i social: Trump salta fuori dal tacchino e balla la sua danza ormai diventata virale.

La parodia di Biden per un Natale esplosivo

Nel video di 35 secondi, il volto di Biden è sovrapposto a quello di Chevy Chase, che interpreta il maldestro Clark Griswold nella film, molto popolare negli Usa, del 1983. Intorno alla tavola, spiccano le caricature di noti esponenti Democratici. Kamala Harris, ad esempio, interpreta Catherine, la moglie di Cousin Eddie, ruolo riservato invece ad Adam Schiff, deputato californiano. Il video ripropone l’iconica scena in cui Griswold tenta di intagliare un tacchino che si rivela così secco da collassare sotto la lama.

A bordo tavola, l’ex Speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer osservano la scena. Quando Biden, nei panni di Griswold, si accinge a tagliare il tacchino, Schiff esclama: «Salva il collo per me». La risata sguaiata di Kamala Harris segue la battuta, richiamando un tema caro a Trump, che in campagna elettorale l’aveva spesso derisa per il suo modo di ridere, definendola «una pazza».

Trump e il sarcasmo come strategia politica

Ma il vero colpo di scena arriva alla fine: quando il tacchino esplode, Trump spunta improvvisamente dalla carcassa esibendosi nella sua mossa iconica al ritmo dei Village People Ymca, colonna sonora dei suoi comizi elettorali.

Il video arriva poche ore dopo un messaggio altrettanto esplosivo condiviso da Trump sempre su Truth Social. «Buon Ringraziamento a tutti, compresi i matti della sinistra radicale che hanno lavorato così duramente per distruggere il nostro paese, ma che hanno fallito miseramente, e falliranno sempre, perché le loro idee e politiche sono così irrimediabilmente cattive che il grande popolo della nostra nazione ha appena dato una vittoria schiacciante a coloro che vogliono RENDERE DI NUOVO GRANDE L’AMERICA!», ha scritto con il suo consueto piglio provocatorio.

Trump al ritmo dei Village People anche dal vivo

Non solo sui social, Trump si è scatenato sulle note dei Village People anche dal vivo a Mar-a-Lago. Il tycoon ha scelto di celebrare il suo Thanksgiving in compagnia dei suoi fedelissimi e famiglia. Al tavolo, infatti, la moglie Melania, il figlio Barron e l’immancabile Elon Musk, che non hanno esitato a ballare udite le note dei Village People.