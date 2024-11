Sventato un attentato nella fabbrica americana del deputato di FdI Andrea Di Giuseppe

Un attentato nella fabbrica di Andrea Di Giuseppe è stato sventato dai suoi dipendenti nella sua fabbrica di Sebring in Florida negli Usa. Nell’armadietto di uno dei suoi collaboratori, i colleghi hanno ritrovato un ordigno esplosivo e hanno poi chiamato le forze dell’ordine. Stando a quanto riportato dall‘Adnkronos, Andrea Di Giuseppe avrebbe dovuto visitare il proprio stabilimento nella giornata di ieri, prima che avvenisse l’arresto del suo dipendente.

Le rivelazioni sull’attentato ad Andrea Di Giuseppe

L’ufficio dello Sceriffo situato nella contea di Highlands, ha fatto sapere che l’uomo arrestato si chiama James Wayne Phillips, un 37 enne che fino a poco tempo fa lavorava nella società del deputato di Fratelli d’Italia, eletto nella circoscrizione del Centro e Nord America. “L’ordigno è un tubo metallico con il fondo chiuso e la parte superiore filettata, chiuso con un dado rimovibile con biglie di acciaio all’interno e con altre caratteristiche che ne garantiscono l’efficacia se usato come arma esplosiva”, stando alla testimonianza annunciata dalle forze di polizia. I vigili del fuoco hanno analizzato l’oggetto, che nonostante nonostante non contenesse l’esplosivo ne aveva comunque le sembianze. Adesso, il sospettato rischia di dover incorrere in una sanzione che potrebbe costargli 15 anni di reclusione per la fabbricazione di un ordigno esplosivo.

Andrea Di Giuseppe è sotto scorta da un anno

l’esponente di FdI, Andrea Di Giuseppe, si trova sotto scorta delle forze dell’ordine dall’anno 2023, dopo aver scoperto e denunciato la compravendita di visti e passaporti in alcuni consolati italiani. Dopo aver consegnato i suoi esposti alla Guardia di Finanza, ha iniziato a subire minacce di vario genere. I dipendenti dell’azienda di proprietà del politico italiano, hanno inoltre aggiunto che l’indagato non aveva il diritto di utilizzare la saldatrice per costruire quell’oggetto.

Foti, Fratelli d’Italia: “Solidarietà a Di Giuseppe, non ci faremo intimidire”

“Solidarietà a nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera al collega Andrea Di Giuseppe, che continua a ricevere minacce ed intimidazioni per aver scoperchiato un sistema di illecite compravendite di visti e passaporti. Non ci lasceremo intimidire e andremo avanti nella ricerca della verità”, ha scritto su X il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Gian Marco Centinaio, Lega: “Esprimo la massima solidarietà, sotto scorta anche io”

“Esprimo la massima solidarietà a un collega che conosco, di cui conosco il grande lavoro e la serietà con cui lo fa. Mi rivedo nel suo modo di operare: quando ricopri un ruolo pubblico e vai a toccare questioni scomode o rischiose, finisci per dover limitare la tua libertà personale”. l’ha detto Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato in quota Lega all’Adnkronos, il quale ha poi proseguito dicendo che anche lui come Di Giuseppe affronta “i problemi a viso aperto” e cerca di risolverli, per questo è “sotto scorta”.