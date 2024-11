Supermedia, FdI cresce ancora e sale al 29,5%: non c’è boicottaggio che tenga. Crollo dei 5Stelle

Vento in poppa per il governo e per Fratelli d’Italia che si conferma primo partito italiano aumentando i consensi, malgrado una settimana di assedio concentrico da parte di sinistra, stampa mainstream e giudici militanti pronti a tutto pur di sabotare il protocollo Italia-Albania sul respingimento dei migranti. Lo fotografano i numeri della Supermedia Agi/Youtrend che registrano una crescita dello 0,3% del partito della premier Meloni che vola al 29,5%. In campo avversario si assiste al crollo dei 5Stelle.

Supermedia, FdI cresce ancora e sale al 29,5%

Bene anche la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2% e si riavvicina a Forza Italia, piazzandosi al’8,8%. Lieve calo per Antonio Tajani (-0,1%) che si attesta al 9,1%. Noi Moderati, invece, rimane stabile all’1%. Fratelli d’Italia non accusa minimamente il colpo di una settimana in salita mentre il partito di Giuseppe Conte, malgrado le grandi manovra in vista dell’Assemblea costituente, continua a perdere consensi con un lenta e inarrestabile emorragia di voti. La lettura dei sondaggi è chiara: il governo è in ottima salute, nonostante le polemiche su Raffaele Fitto, sul caso Albania e sullo scontro tra Elon Musk e Sergio Mattarella.

Crollo dei 5Stelle di Conte che perdono mezzo punto

Spostandoci dal lato del centrosinistra, troviamo sempre il Pd alla guida dell’opposizione. In leggera crescita il partito di Elly Schlein che guadagna lo 0,2% e tocca il al 22,8%. Male, invece, il Movimento Cinquestelle che perdono lo 0,5% e si attestano così all’11,4%. In leggera crescita Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni conquistano lo 0,2% e salgono così al 6,4%. In testa ai partiti considerati “minori” c’è sempre Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2% e si piazza così al 2,5%, tallonato da Matteo Renzi. Italia Viva sale dello 0,1% e si attesta al 2,4%. Stabile, invece, Più Europa al 2%. Allo stato attuale, la coalizione in testa nei sondaggi è quella del centrodestra che guadagna lo 0,5% e sale così al 48,5%. Il centrosinistra si ferma al 31,2%