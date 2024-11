Su Raiuno torna XXI secolo condotto da Francesco Giorgino. Corsini: sarà un programma multipiattaforma

Francesco Giorgino lancia la nuova edizione di ‘XXI secolo, quando il presente diventa futuro’, il talk della seconda serata di Rai1 che riparte con una formula rinnovata e con una maggiore attenzione ai diversi pubblici e alla multimedialità. La prima stagione è stata “una scommessa vinta”, ha spiegato il direttore dell’approfondimento Rai, Paolo Corsini, durante la presentazione in viale Mazzini. “Quando abbiamo parlato di ‘XXI secolo’ abbiamo pensato di fornire al pubblico una forma diversa di talk politico classico – ha aggiunto – abbiamo dato vita a un nuovo format, il cui punto di forza sono il garbo e la professionalità che da sempre caratterizzano Giorgino”. Nella seconda edizione, ha annunciato, ci saranno “una presenza più marcata sul catalogo di RaiPlay e un nuovo podcast”. L’obiettivo, ha precisato, “è consolidare” il format in termini di share, “diventare un programma multipiattaforma, inseguire e fornire al pubblico tutti i device possibili”.

In onda il lunedì alle 23.40 su Rai 1, dall’11 novembre, è il racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato non solo a vivere il presente, ma anche a progettare il proprio futuro. Un racconto che avverrà attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura, con i reportage sul campo, con la presentazione e l’analisi dei dati per una narrazione della realtà che parta sempre dalle evidenze empiriche.

Il programma di Giorgino nella sua seconda stagione si presenterà anche in formato Digital per arricchire la sua mission del “presente che diventa futuro” con una formula giornalistica e divulgativa multimediale ancora più al passo dei tempi, raddoppiando il suo racconto della realtà italiana e internazionale su RaiPlay. Le interviste, i reportage sul campo, insieme all’analisi dei dati, prenderanno forma anche su RaiPlay attraverso una vera e propria collection di original, indirizzata e dedicata soprattutto alle fasce degli utenti più giovani. Le tre puntate settimanali di “XXI Secolo Digital” saranno disponibili sulla piattaforma di RaiPlay mercoledì, giovedì e venerdì. Il podcast “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro” rappresenterà un’altra novità di questa seconda stagione, presente ogni martedì su RaiPlay Sound, mentre l’ultimo sabato di ogni mese un altro podcast sarà dedicato alle interviste ai personaggi della cultura e dello spettacolo, col titolo “XXI Secolo Celebrities”.