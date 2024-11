Star Wars, in arrivo una nuova trilogia: attese e anticipazioni sul prossimo salto nell’iperspazio

Un’altra trilogia di Star Wars è in arrivo, i fan sono pronti per il nuovo salto nell’iperspazio. L’elaborazione della saga verrà affidata allo sceneggiatore e produttore Simon Kinberg, già celebre per la sua collaborazione nei film degli X-Men e Deadpool, che dovrà occuparsi della promozione e di scrivere le sceneggiature delle nuove “Guerre Stellari”. Con il contributo di Kinberg, la Lucasfilm ha l’obiettivo di proporre un’innovazione della celebre saga fantascientifica. Anche Kathleen Kennedy, ora a capo dell’azienda-madre di Star Wars, si occuperà di affiancare il famoso sceneggiatore nel progetto.

Star Wars, perché sarà una trilogia innovativa

Il “vecchio pallino” della saga di Skywalker lascerà spazio a una storia del tutto nuova, una produzione che differirà dagli episodi che vanno dall’1 al 9: secondo The Hollywood Reporter, i nuovi capitoli dovranno contenere una nuova trama e personaggi finora inediti. Non si esclude l’ipotesi che alcuni vecchi personaggi possano ricomparire anche nella nuova trilogia annunciata.

Il rapporto di Simon Kinberg con “Guerre Stellari” e la rivalità con “Star Trek”

Per Simon Kinberg, questo potrebbe essere un ‘ritorno a casa’, visto che già in passato ha lavorato per la creazione della serie animata “Star Wars: Rebels” assieme a Dave Filoni e Carrie Beck. Il suo legame con Guerre stellari è molto forte, mentre la sequenza da lui curata ha ricevuto la nomination agli Emmy dopo la durata di 4 stagioni, dal 2014 al 2018. Kinberg ha inoltre lavorato per il rilancio della saga anche dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, in qualità di consulente per il film “Il risveglio della forza”.

Simon Kinberg è conosciuto nel panorama cinematografico come una delle personalità più impegnate e creative: ora sta collaborando con la Paramount per la produzione di Star Trek e per la trasposizione de “L’uomo in fuga” di Stephen King insieme ad Edgar Wright. Considerando la rivalità tra Star Wars e Star Trek, sempre secondo The Hollywood Reporter, Kinberg “manterrà questi compiti, tenendo una mano sulla spada laser e l’altra sul phaser”. Una testimonianza ironica che rende però l’idea dell’apprezzamento nutrito dall’ambiente audiovisivo americano nei suoi confronti. Rimane da chiedersi se anche i fan delle “Guerre Stellari” gradiranno la sua presenza e i nuovi episodi su cui lavorerà in futuro.