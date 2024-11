Sport e sostenibilità, Barbaro: firmato il protocollo d’intesa con Un-Habitat e dialogo con il Cio

“Abbiamo presentato al CIO l’iniziativa in corso con UN-Habitat, la Piattaforma Partenariale per la localizzazione degli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, iniziativa nata in ambito G7. In questo contesto, stiamo identificando progetti e iniziative con un significativo impatto a livello locale sotto il profilo sociale e ambientale. Tra questi, fin da subito sono state identificate le iniziative sportive, essendo lo sport una leva trasversale di attuazione di tutti gli SDGs.

Lo Sport, un’opportunità di crescita per la società in cui viviamo a basso costo e alto impatto. È un vettore potente di cambiamento delle nostre città e delle nostre comunità”: nell’ambito della XII edizione del World Urban Forum appena conclusasi a Il Cairo, il Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro è intervenuto al side event promosso dal CIO: “Avanzare nella localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso lo Sport”.

Durante l’incontro, sono stati affrontati i temi dei finanziamenti e del ritorno sugli investimenti dell’integrazione dello sport, dell’attività fisica e dell’attività motoria ricreativa nelle attività di localizzazione degli SDGs; condivise conoscenze sullo sport come strumento per accelerare lo sviluppo urbano sostenibile in comuni di diverse dimensioni, ubicazioni geografiche e contesti culturali e discusse le pratiche di accesso alle risorse tecniche e all’assistenza tecnica attraverso la collaborazione tra UN Habitat e il Comitato Olimpico Internazionale, al fine di sostenere una piena diffusione di sport per la popolazione globale.

“Il binomio sport e sostenibilità – ha detto Barbaro – rappresenta un tema che stiamo portando avanti con decisione da due anni. Il protocollo d’intesa siglato lo scorso luglio con il Coni, che prevede attività di formazione e sensibilizzazione e l’attuazione di azioni pilota per la sostenibilità degli eventi sportivi, è stato il primo grande atto in questa direzione. Al Cairo abbiamo presentato al CIO l’iniziativa che stiamo portando avanti insieme a UN-Habitat: ovvero la Piattaforma Partenariale per la localizzazione degli SDG, iniziativa nata in ambito G7.

“A livello nazionale e locale, la Piattaforma mira a creare quadri nazionali per lo sviluppo sostenibile che aiutino a integrare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile nei processi di localizzazione degli SDGs; e a strutturare ambienti favorevoli che supportino le città e i territori nell’attuazione dell’Agenda 2030. In questo contesto, saranno identificati progetti e iniziative con un significativo impatto a livello locale sotto il profilo sociale e ambientale. Tra questi, fin da subito sono state identificate le iniziative sportive, essendo lo sport una leva trasversale di attuazione di tutti gli SDGs”.