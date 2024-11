“Spegnete le luci e andate a dormire”. L’annuncio tristissimo dal palco della Harris, con musica allegra… (video)

Si spengono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, cantava Antonello Venditti qualche tempo fa. Le luci sul palco di Kamala Harris si sono invece spente mentre tutti, delusi, andavano via. Si è conclusa così la notte terribile della candidata Democratica e dei suoi elettori, che erano pronti a festeggiare la sua vittoria. “Lights off, andate a dormire” dice in video un membro dello staff della campagna elettorale di Kamala Harris dando istruzioni di spegnere le luci del palco in un video postato dalla giornalista della Cbs Nidia Cavazos. Il comizio annullato, tutti a dormire, con quel triste sottofondo di musica festosa…

