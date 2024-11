Simone Rugiati sconcerta vicini e follower, un video lo riprende in strada col coltello mentre grida: “Scendete tutti”

Ha lasciato tutti sconcertati lo chef Simone Rugiati, denunciato per possesso di “oggetti atti a offendere” in relazione a quanto accaduto giovedì scorso in tarda serata a Milano. Una scena delirante, all’origine della quale ci sarebbe una discussione con due vicini su un balcone e il cuoco, che secondo una prima ricostruzione sarebbe uscito in strada con un coltello esortando le persone a raggiungerlo.

Simone Rugiati choc: esce in strada brandendo un coltellaccio da cucina e intimando ai vicini di scendere

All’origine del “fattaccio” ci sarebbe una lite con due vicini su un balcone. Ad accendere gli animi sarebbero stati i rumori provenienti dal suo locale, il Food Loft nel cuore della Chinatown milanese, animando una discussione in seguito alla quale lo chef e noto personaggio televisivo – conduttore del cooking show Cuochi e fiamme, oltre che partecipante dell’Isola dei famosi, e collaboratore per format del Gambero Rosso Channel – avrebbe seminato il panico in strada, uscendo con un coltellaccio da cucina e intimando a tutti di scendere. La scena ha lasciato di stucco residenti e follower, sgomenti alla vista del cuoco e volto tv che brandisce l’arma bianca, e con lo sguardo rivolto in alto, si rivolge verso i balconi circostanti. Da dove qualcuno avrebbe ripreso il momento surreale in un video.

La scena ripresa da un telefonino di un vicino?

Secondo quanto apprende Libero quotidiano tra gli altri, «proprio in quella traversa di Via Paolo Sarpi il noto chef ha il suo locale Food Loft, uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati che può essere affittato per cene di gala, show cooking ed eventi privati». Rugiati – secondo prime, sommarie informazioni a disposizione – «non vanterebbe un rapporto idilliaco con alcuni vicini, infastiditi dai rumori provenienti dal suo locale». Una coesistenza che potrebbe non essere la più pacifica possibile, stante l’ultimo esito registrato con l’episodio di giovedì sera, che ha indotto un inquilino dello stabile, preoccupato dalla reazione del cuoco di Empoli, milanese d’azione, a dare l’allarme al 112. Allarme poi seguito dall’arrivo nella zona “calda” di una gazzella dei carabinieri.

Simone Rugiati, dalla cucina alla cronaca

I quali, secondo la ricostruzione che fa Il Giorno, avrebbero trovato Rugiati solo e in evidente stato di alterazione, con accanto il coltellaccio da cucina. Un’immagine che, stando a quanto trapela, sarebbe stata immortalata in un video, cosa che ha fatto scattare la denuncia nei confronti del cuoco 43enne. Professionista dall’immagine performante e chef appassionato e appassionante che ora, in attesa degli sviluppi legali del caso, si ritrova a gestire una situazione – e a mostrare un profilo sfocato, lontano dai riflettori della cucina – che infiamma la cronaca, ma non per ingredienti e ricette culinarie…