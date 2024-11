Qualche anno fa Riccardo Scamarcio, non senza ironia, si era lasciato andare a un commento: “A casa mia, in Puglia, uno fa il maschietto, l’altro la femminuccia”. Nei tempi attuali di “politicamente corretto” e di isterie di sinistra sul tema del patriarcato, quelle stesse frasi sono state “rinfacciate” a Scamarcio dalla giornalista Francesca Fagnani, nel corso dell’intervista rilasciata al programma “Belve“. E Scamarcio ha confermato tutto. La Fagnani gli ha chiesto conto della dichiarazione del 2006: «Su Vanity diceva: “In Puglia facciamo differenza tra i sessi. L’uomo è uomo e la donna è donna. Il maschio è il capobranco, la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. So che non è molto corretto ma noi pugliesi diciamo sempre quello che pensiamo”. Siamo fermi là o c’è stata un’evoluzione?». Scamarcio sorride: «Cosa ho detto di sbagliato?». Fagnani ripete la frase e Scamarcio aggiunge: «In un gioco delle parti, un nucleo familiare…diciamo, è un gioco questo”. Quanto basta per scatenare i social e gli haters di sinistra, donne, soprattutto. “Uno fa il maschietto e l’altra fa la femminuccia, questo tiene pure una figlia, ma poi porca miseria se questa cosa la dicesse un attore 90enne amen, ma Scamarcio non tiene nemmeno 50 anni, proprio ingiustificabile”, scrive una influencer su X. Un copione quasi scontato, appena si dice qualcosa al di fuori del conformismo e con ironia. “Ogni tanto glielo dico a Benedetta, mi hai lavato le mutande?”, scherza Scamarcio, fidanzato con l’attrice Benedetta Porcaroli. E la Fagnani: “Cosa le risponde?”. “Meglio che non lo dico…”. Si scherza, ma non per gli integralismo del femminismo da macchietta, che criticano l’attore.