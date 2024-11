Sanremo, Carlo Conti gioca con la curiosità: ecco cos’ha svelato in attesa del d-day sui big in gara

In attesa del fatidico primo dicembre, quando nel corso del Tg1 sarà svelata la lista dei big di Sanremo, impazza sempre di più il toto nomi, con Anna Pepe in testa al borsino del FantaSanremo. Intanto, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, ha fornito qualche anticipazione dal palco della Milano Music Week: i big in gara saranno più di 24, la serata delle cover prevede la possibilità di duetti tra gli artisti e ci sarà una modifica nel meccanismo di conteggio dei voti.

Carlo Conti alle prese con Sanremo: “Non riesco a dormire la notte”

“Mi sono chiesto chi me lo ha fatto fare – ha rivelato Conti – perché ascoltare tutti i big è difficile, e il succo del Festival si fa in questi giorni, quando devi scegliere chi andrà in gara. Questo momento l’ho sempre paragonato alla bistecca che metti sul piatto: il contorno deve essere buono ma se la bistecca non lo è, il Festival non funziona”. È un periodo, ha ammesso Conti, “nel quale non riesco a dormire la notte, magari sento un ritornello di una canzone messa da parte mentre dormo e forse, dico, ho sbagliato a metterla da parte. Questo è il momento più difficile che sento con maggiore responsabilità. Per me è la cosa più importante: il resto è fumo, per l’arrosto contano le canzoni”.

L’attesa per la lista dei big: le “cose buffe” che si leggono tra toto-nomi e speranze

Secondo il borsino del Fantasanremo, aggiornato per l’agenzia di stampa Adnkronos, in cima ai nomi più gettonati dai fan c’è Anna Pepe con 3488 voti; seguono Elodie con 3127 e Achille Lauro con 2472. Tra i sogni degli appassionati, alimentati dalla nostalgia anni ’90 risvegliata dalla serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno, spicca il desiderio di vedere una reunion deli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto insieme sul palco dell’Ariston. Tra gli altri nomi del toto big si trovano Olly; Benji e Fede; Alfa; Arisa; Bresh; Gaia (1536 voti), ma anche Annalisa, nonostante i rumors che la indicano in pole position per una co-conduzione. Non mancano poi vecchie conoscenze come Francesco Gabbani; Irama; Madame e star di portata internazionale come Tiziano Ferro. Immancabile una quotazione per i Jalisse e Al Bano e Romina Power, unica quota “over” per i fantasanremesi. Conti però ha commentato dicendo che “alcuni nomi sono fantasiosi, alcuni più reali, ognuno dice la sua. Leggo anche cose buffe”. Intanto il Codacons ha chiesto un “daspo” per rapper e trapper che nei loro brani incitano i giovani alla violenza o offendono le donne, annunciando una formale diffida alla Rai e a Conti.

Le anticipazioni su serata cover e modalità di conteggio dei voti

Quanto alla serata cover Conti ha spiegato che sarà svincolata dalla competizione, ovvero che non verrà sommata ai punti delle altre serate. “Visto che è mia intenzione aumentare il numero dei partecipanti, la prima sera li presenti tutti, vai veloce. La seconda e la terza sera si dividono in due gruppi. Il sabato sera resisti e ce la fai. Nella serata delle cover, invece – ha poi aggiunto – gli artisti in gara potranno fare un duetto tra loro e presentare una sola canzone”. Per quanto riguarda il conteggio dei voti in generale, inoltre, il direttore artistico ha chiarito che in questa edizione “si sommeranno sempre”: “Il voto non verrà azzerato per i finalisti ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già”.