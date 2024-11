Regionali: alle 12 affluenza in netto calo. In Umbria al 9,5, in Emila Romagna 11,5

Affluenza in calo nelle regionali di Umbria ed Emilia-Romagna. Il dato, parziale, riferito alle 12 a livello nazionale è all’11%, il precedente del 2020 era è del 22,6%. Per l’Emilia Romagna, il dato del portale Eligendo alle ore 12 è dell’11,5%, in calo rispetto all’affluenza del 2020, quando si era recato ai seggi il 23,4% degli elettori. In Umbria, alle 12 l’affluenza registrata è del 9,5%, in calo rispetto al 2019, quando il dato era del 19,6%.

I candidati alle regionali hanno già votato tutti: affluenza in netto calo

Si sono recati alle urne a metà mattinata Michele de Pascale ed Elena Ugolini, i due candidati principali alle Regionali in Emilia-Romagna. Il sindaco di Ravenna, candidato della coalizione di centrosinistra, è andato a votare alle ore 10.30 al seggio alla scuola elementare Pascoli nella sua Cervia, sul litorale ravennate, dove risiede con la famiglia. Ugolini, invece, è andata a votare attorno alle ore 11 presso l’Istituto Crescenzi Pacinotti di via Saragozza, nel centro di Bologna.

Hanno entrambe votato in mattinata Stefania Proietti e Donatella Tesei, candidate a presidente della Regione Umbria per il centrosinistra e per il centrodestra. Proietti ha votato alla sezione 31 di Costa di Trex, frazione di Assisim dove è sindaca. E’ entrata con una copia della Costituzione in mano e ha salutato gli operatori dell’informazione e gli scrutatori. A Montefalco ha invece votato Tesei, attuale presidente della Regione e già sindaca della città. Anche lei sorridente ha salutato tutti i presenti.

Emilia Romagna, al voto 3,6 milioni di elettori

I seggi chiuderanno alle 23 e riapriranno domani lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle 15. Dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Il risultato è atteso nel tardo pomeriggio. Quasi 3,6 milioni i cittadini emiliano-romagnoli al voto. Nell’ordine di come compaiono sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale sono: Michele de Pascale, nato a Cesena il 20 gennaio 1985; Elena Ugolini nata a Rimini il 9 giugno del 1959; Luca Teodori nato a Baden (Svizzera) il 10 novembre 1968; Federico Serra nato a Trento il 18 maggio del 1991. 50 i posti nell’Assemblea legislativa. Di questi, due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente secondo classificato.

In Umbria chiamati a votare 700mila cittadini

In Umbria sono chiamati al voto 704.338 elettori. Si sfidano ben nove candidati: la governatrice uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra; Stefania Proietti, candidata del centrosinistra. E poi Martina Leonardi, sostenuta da Insieme per l’Umbria resistente; Marco Rizzo, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista; Moreno Pasquinelli, sostenuto da Fronte del Dissenso; Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia; Elia Francesco Fiorini, sostenuto da Alternativa per l’Umbria; Giuseppe Paolone, sostenuto da Forza del Popolo; Giuseppe Tritto, candidato dalla lista Umani Insieme Liberi.