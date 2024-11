Ranieri torna alla Roma. Rosella Sensi: “È un grande allenatore e può parlare con i tifosi”

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Allo stato attuale, la notizia non è stata ancora ufficializzata dal club, ma si attende solo che arrivi il comunicato. Secondo fonti ben informate sentite dal Secolo, Ranieri dovrebbe arrivare nella serata di oggi, 13 novembre, a Fiumicino, con il contratto firmato a Londra in tasca. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, il contratto sarà in vigore fino al 30 giugno 2025.

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Ranieri sostituisce l’esonerato Ivan Juric, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta casalinga che i giallorossi hanno incassato domenica per 3-2 contro il Bologna. Sulla panchina della Roma, in una stagione sin qui travagliata, arriva il terzo allenatore in 3 mesi: il club ha iniziato l’annata con Daniele De Rossi alla guida della squadra, l’ex centrocampista è stato esonerato dopo 4 giornate.

Rosella Sensi: “Un grande allenatore, può essere anche un punto di riferimento per i tifosi”

“Ranieri è un grande allenatore, un grande professionista. Conosce Roma e la Roma. Ovviamente non conosce la Roma di oggi. Avendo una grande sensibilità, l’augurio è che possa capire presto qual è la situazione e aiutarci”, ha detto Rosella Sensi, ex presidente della Roma dal 2008 al 2011,parlando a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. Fu proprio Rosella Sensi, nel 2009, a portare Ranieri alla Roma, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti. “Quello che si dovrebbe chiedere a mister Ranieri è riuscire ad arrivare a dei risultati e fare il ruolo allenatore. Non lo caricherei di troppe responsabilità. Sicuramente il tifoso della Roma si aspetta di essere coccolato, coinvolto. I tifosi vogliono sentir parlare il proprio presidente. La scelta dell’attuale presidenza è quella di non parlare, è stata condivisa finché sono arrivati i successi. È vero che occorre un punto di riferimento. Qualora non volesse parlare la proprietà – ha concluso Sensi – serve una figura che sappia parlare con i tifosi”.

Antenucci: “Con Claudio Ranieri la Roma non sbaglia”

”Con Claudio Ranieri, la Roma non sbaglia”, è stato il commento di Angelo Antenucci, storico vice del tecnico romano. ”In Inghilterra, non a caso è chiamato ‘the fixer’, il risolutore, per la sua esperienza e le sue doti umane e professionali. È uno – ha proseguito Antenucci, parlando con l’Adnkronos – che sa come risolvere le crisi e soprattutto sa come prendere una piazza difficile come quella della Capitale. Sarà un faro per la squadra in un momento così nero, un punto di riferimento”. Antenucci, che ha affiancato Ranieri dalle prime esperienze in panchina fino alla metà degli anni Duemila, punta tutto sulla fede e le origini del tecnico: ”Non ha mai smesso di sentirsi romano e romanista, è una garanzia. Anche se parla inglese, francese e spagnolo, quando si arrabbia lo fa in romanesco (ride, ndr). Perché porta nel cuore il club e i colori giallorossi. Anche se gli impegni lo hanno portato altrove, in giro per il mondo, sarà sempre quel ragazzino che ha cominciato a tirare calci al pallone nelle giovanili, all’inizio degli anni Settanta”. ”Il suo buon senso ha portato i Friedkin ad affidarsi a lui e sarà una scelta vincente, ci scommetto. Potrebbe essere inoltre una carta importante per rifondare la Roma anche più avanti, alla fine del percorso da traghettatore. Lo vedrei bene a livello dirigenziale. Ha l’esperienza e la conoscenza che in questo momento – ha concluso il tecnico – mancano alla società”.

Da Pingitore a Venditti: l’attesa dei tifosi “vip” per il nuovo tecnico

L’indicazione di Ranieri ha suscitato entusiasmo anche tra i romanisti dal volto noto. “Ranieri va sempre bene perché è un ottimo allenatore e un’ottima persona”, ha detto Pierfrancesco Pingitore, sottolineando che “quello che manca alla Roma è un piano serio di rilancio della società”. “La squadra negli ultimi tempi mi fa venire in mente il verso di Dante: Nave senza nocchiero in gran tempesta. Speriamo che il nocchiero – ha concluso Pingitore – sia Ranieri”. Antonello Venditti, poi, ha salutato il ritorno di Ranieri spiegando che si tratta di un suo “grande amico”. “Se è un momentaccio per la Roma? Tutti i momentacci avranno dei momenti migliori”, ha aggiunto il cantautore romano a margine della cerimonia in Campidoglio che gli attribuito la Lupa Capitolina alla carriera.