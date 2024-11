Quel gesto della P38 a Torino fa paura. Feltri: “Sinistra violenta, tira aria da anni di piombo”

«Cosa sarebbe accaduto se ad essere esposte in quel modo e con quei termini fossero state le immagini di Boldrini, Schlein e Fratoianni? Si sarebbe parlato di allarme fascismo»: lo sottolinea Vittorio Feltri, denunciando la deriva delle manifestazioni di piazza contro il governo, in particolare a Torino, dove è comparso anche l’agghiacciante gesto della P38.

«Insomma – scrive Feltri sul Giornale – se ad essere vigliaccamente presi di mira sono esponenti di destra, allora è tutto opportuno. Se ad essere colpiti sono esponenti di sinistra, allora è fascismo, perché diffuso è il pregiudizio che chi si dichiara antifascista non possa essere fascista e che chi è reputato “fascista” in quanto di centrodestra non possa essere vittima di violenza squadrista. Questa sinistra è sempre più fascista, violenta e intollerante. E il clima che si sta creando ed estendendo in tutto il Paese mi ricorda un po’ quello degli Anni di Piombo. Il rischio che si giunga ad atti di ferocia c’è. Chi lo nega vive su Marte».

Nordio: il terrorismo è nato così, si fa il gesto della P38, poi si spara

Un allarme che in queste ore monta anche tra gli esponenti politici di centrodestra. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sui disordini di Torino ha avuto un flashback inquietante. «Data la mia età – ha sottolineato Nordio – ho visto come è nato il terrorismo, proprio anche a Torino: hanno iniziato così, prima si incita alla rivolta, poi si aggrediscono i poliziotti, poi si fa il gesto della P38 per strada e poi però si spara, quindi l’intervento deve essere rapido, efficace. Da parte del governo lo è e lo sarà – ha aggiunto il Guardasigilli – però adesso sta alla magistratura dimostrare di essere molto molto severa nei confronti di coloro che hanno ferito le forze dell’ordine». «Non ci sono attenuanti per chi aggredisce le forze dell’ordine, su questo bisogna essere chiari».

Malan replica a Schlein: sulle violenze dovremmo stare zitti?

«Sulle violenze, le istigazioni alla violenza, gli slogan antisemiti e gesti della P38 Elly Schlein si è limitata a dire ‘la violenza e intollerabile, così come la strumentalizzazione politica della violenza che non dovrebbe fare nessuno, in particolare modo chi ha responsabilità di governo’» scrive su X Lucio Malan. «Insomma – aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato – denunciare queste cose e’ ‘strumentalizzare’, naturalmente se la violenza viene da sinistra». Malan ribadisce quanto hanno pensato tutti nel centrodestra. «Se ci fosse stato un decimo di queste cose da parte di formazioni di destra le accuse su tutti i partiti di governo e il governo stesso pioverebbero. Intanto decine di poliziotti e carabinieri finiscono all’ospedale (non è la prima volta) ma, per carità, ‘non dobbiamo strumentalizzare’, cioè dovremmo stare zitti. Tanto è assai difficile che quei feriti votino la sinistra».