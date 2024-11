Putin, prima mossa con Trump: “Gli voglio parlare. Il giorno dell’attentato si comportò da vero maschio”

La prima uscita pubblica di Elon Musk, uno dei principali sostenitori del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata a gamba tesa sulla crisi politica in Germania, con un duro attacco al cancelliere Scholz. “Olaf è uno stupido”, ha scritto in tedesco il ceo di Tesla e Space X sul suo account di X commentando la notizia della fine della coalizione semaforo e delle possibili elezioni anticipate. Alla domanda di una utente che gli chiedeva se si riferisse al cancelliere Scholz, Musk ha quindi confermato: “100%”, con un’emoji che ride.

Putin, messaggi in codice a Trump

Sul fronte russo, invece, è arrivato il primo messaggio di Putin a Trump. “Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con lui, per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti”, ha detto il presidente russo, intervenendo al club Valdai all’indomani della vittoria del candidato repubblicano. Anche secondo il ministro degli Esteri Peskov, Putin sarebbe pronto a parlare con il presidente americano. Nel suo primo mandato, Trump “aveva paura di fare un passo” in più, di dire una parola in più ma le azioni di Trump “nel suo secondo mandato non so assolutamente come sarà”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Trump sulla sua intenzione di ripristinare le relazioni con la Federazione Russa e porre fine al conflitto in Ucraina “meritano attenzione”, secondo Putin. “I leader degli Stati occidentali ad un certo punto mi hanno chiamato quasi ogni settimana, ma poi all’improvviso hanno smesso”, ha proseguito Putin, secondo cui “se qualcuno di loro vorrà riprendere i contatti, l’ho sempre detto e lo voglio ripetere: non abbiamo nulla in contrario”.

Ed ancora, su Trump. “Il giorno del suo attentato Donald Trump si è comportato come un vero maschio, il suo comportamento mi ha impressionato, si è rivelato un uomo coraggioso. Una persona stupida e poco interessante non potrebbe ritrovarsi al vertice del potere negli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente russo.