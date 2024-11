“Picchiati perché di Fratelli d’Italia, il Pd condanni l’aggressione di Aosta”: la denuncia di Donzelli

“Aggrediti perché di Fratelli d’Italia. Riconosciuti come appartenenti al partito di Giorgia Meloni e quindi picchiati con inaudita violenza. ‘Qui non siete graditi voi della Meloni. Siamo antifascisti’ gettati a terra e presi a calci. È accaduto ad Aosta al bar della rassegna comunale ‘La cittadella dei giovani’”. La denuncia arriva sui Social firmata da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia.

“La Schlein e gli esponenti del PD – prosegue il deputato di FdI nel suo post su Facebook – condannino senza ambiguità i giovani di sinistra che ad Aosta hanno violentemente aggredito esponenti di Fratelli d’Italia e chi era in loro compagnia. A sinistra dovrebbero aver capito che fomentare odio non porta voti, ma purtroppo rischia solo di portare violenza. Solidarietà a Lorenzo e Armando”.

La ricostruzione di Aosta News sul pestaggio dei militanti di Fratelli d’Italia

Donzelli ha pubblicato lo screenshot di un articolo di Aosta News, il sito d’informazione locale che ha ricostruito le modalità del pestaggio.

“Da qua vi dovete levare dal ca**o, fasci di m*rda” e ancora “qui non siete graditi, voi della Meloni”. E’ così che è iniziato il tafferuglio, che ha visto un gruppo composto da almeno alcune decine di persone inveire e poi alcuni fra loro aggredire il coordinatore di FdI Lorenzo Aiello, gettandolo a terra e colpendolo ripetutamente.

A farne le spese, oltre al Coordinatore di Aosta di Fratelli d’Italia, anche alcune persone in sua compagnia. In particolare, si tratta di Armando Mascaro, anch’egli impegnato con Fd’I Valle d’Aosta come Consigliere comunale a St. Pierre. Mascaro a sua volta avrebbe ricevuto diverse minacce, spintoni e sputi. Ma, secondo il sito locale, anche Philippe Milleret, “volto noto e leader di Pays d’Aoste Souverain, che si trovava insieme ai due per un semplice momento conviviale ed è stato coinvolto nell’episodio”, mentre tentava di fermare l’aggressione.