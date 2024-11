“Muskiano”: la Treccani dedica un termine sul vocabolario online al “guru” Elon Musk

Il vocabolario online della Treccani ha inserito il termine ‘muskiano’ come parola del giorno dopo le elezioni presidenziali americane. Il neologismo è un riferimento diretto ad Elon Musk, il celebre multimiliardario che sostenuto e finanziato Donald Trump durante la campagna elettorale. Stando a quanto riporta l’Adnkronos, anche i media italiani hanno iniziato a utilizzare questo termine inedito e particolare. Il proprietario di X e fondatore di Tesla appare frequentemente sui giornali di tutto il mondo e il nuovo aggettivo a lui dedicato, rappresenta anche un aumento della sua influenza anche dal punto di vista lessicale.

Elon Musk nella cultura di massa

Prima delle elezioni americane, Elon Musk è stato considerato come la ‘sorpresa d’ottobre’ nella politica americana dal Washington post, dopo essersi schierato apertamente con i repubblicani capeggiati da Trump. Ora in Italia l’imprenditore sbarca sul dizionario della Treccani online, ancor prima che su Marte come sta cercando di fare con il progetto Space X. Non è soltanto una novità passeggera, da molti anni il businessman in questione sembra aver catturato l’attenzione della critica e come spesso accade c’è chi lo ama e chi invece no.

Il significato del termine ‘muskiano’

“Chi appartiene all’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese Elon Musk; che è caratteristico dell’attività, del modo di pensare e di comportarsi di Elon Musk”, questo è il significato della parola ‘muskiano’, inserita dalla famosa enciclopedia italiana all’interno dei neologismi della nuova epoca. Una sorpresa piuttosto singolare che aggiunge un altro tassello al mosaico di notorietà di Elon, mentre l’attenzione nei suoi confronti sembra tutt’altro che terminata.