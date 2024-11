Meloni chiede lumi sul piano per il dissesto della Schlein, il Pd s’indigna. Ma un video la incastra

Giorgia Meloni ieri sera aveva fatto notare una clamorosa scomparsa dal dibattito in corso in Emilia Romagna su alluvione, fondi e presunte manchevolezze del governo di una promessa fatta qualche anno fa da Elly Schlein: quella sul “piano per il dissesto idrogeologico” che l’allora candidata e poi assessora all’Ambiente e vicepresidente della giunta Bonaccini annunciava in pompa magna nelle sue apparizioni sui social. “Mi fa un po’ sorridere che chi governa da sempre questa regione ora in campagna elettorale ci dica che bisogna occuparsi di più della messa in sicurezza del territorio… neanche fossero dei passanti. Cioè forse la Elly Schlein segretaria del Pd che oggi ci dice che bisogna occuparsi del dissesto idrogeologico è una omonima della Elly Schlein vicepresidente della regione con delega al patto per il clima. Deve essere un’altra…”, aveva ironizzato, amaramente, la premier in videocollegamento con la manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini. Oggi il Pd s’è indignato, considerando false quelle accuse. Ma ha ragione?

In Emilia le accuse della Meloni per le promesse di Schlein sul piano per il dissesto

“E’ assurdo che in un paese del G7 come l’Italia ci sia una presidente del consiglio Giorgia Meloni che diffonde bufale per attaccare l’opposizione. Anziché inventare palle come quella sul piano del dissesto idrogeologico della segretaria Elly Schlein avrebbe dovuto stanziare in manovra le risorse necessarie per dare agli emiliani romagnoli i ristori promessi dopo le alluvioni”, dicono fonti del Nazareno, esprimendo indignazione per le parole della Meloni. Ma fonti altrettanto autorevoli, come Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia eletto in Emilia Romagna, ricorda come la Meloni “abbia citato parole pronunciate da Elly Schlein in un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube dell’attuale segretaria del Pd”. “Nel video, che evidentemente alle competenti fonti del Pd è sfuggito, Elly Schlein illustra con voce chiara e limpida che il Patto per il clima vuol dire anche ‘un grande piano contro il dissesto idrogeologico per dare lavoro nella cura del territorio, perché la prevenzione costa meno dell’emergenza’. Più che smentire Meloni, Schlein smentisce se stessa”, conclude Bignami. Ma il video esiste, come le alluvioni, purtroppo…

Il piano della Schlein, dunque, non c’è. Il suo video sì, eccolo.